Porto Santo precisa de presidente que "não esteja ao serviço da Madeira"

O Partido Socialista (PS) entregou, esta tarde, no Tribunal do Porto Santo, as listas de candidatos aos órgãos autárquicos na ‘ilha dourada’ para as eleições de 12 de Outubro.

Nádia Melim, que encabeça a lista à presidência da Câmara Municipal, sob o lema ‘Primeiro o Porto Santo’, salientou que esta candidatura nasce da "vontade de construir um projecto responsável e que dê resposta às necessidades dos porto-santenses".

“O Porto Santo precisa de uma presidente que defenda o seu povo e que não esteja ao serviço da Madeira, como vimos na semana passada, em que os porto-santenses foram chantageados, enquanto o actual presidente da Câmara aplaudia”, afirmou a cabeça-de-lista, condenando "o tom de ameaça" do presidente do PSD-M e do Governo Regional na festa de Verão daquele partido, "com a subserviência do actual autarca local".

A socialista apresenta-se, pois, ao eleitorado com uma lista de "pessoas comprometidas com o Porto Santo e com a procura de soluções para os principais problemas que a ilha enfrenta, como a habitação e a sustentabilidade", evidenciando também a necessidade de "apostar no apoio social, à natalidade e à educação, nomeadamente aos estudantes universitários".

Como referido, Nádia Melim encabeça a lista à Câmara Municipal, enquanto que Sofia Dias – que liderou a concelhia do PS no Porto Santo no anterior mandato – é a candidata à presidência da Assembleia Municipal.

Por seu turno, Sotero Mendonça, actualmente membro da comissão política do PS Porto Santo, é o candidato à Junta de Freguesia.