'Acredita Porto Santo' entrega listas com 66 rostos "prontos a servir" os porto-santenses

A equipa da coligação 'Acredita Porto Santo' entregou, hoje, oficialmente, no Tribunal do Porto Santo, as listas de candidatos que irão a votos no próximo dia 12 de Ourubro.

Ao todo, são "66 homens e mulheres, com diferentes idades, experiências e histórias de vida", que se juntaram a Nuno Batista (PSD) para "afirmar, com coragem e determinação, a sua vontade de trabalhar por um Porto Santo melhor".

O momento simbólico foi protagonizado pelo cabeça-de-lista, acompanhado pelo mandatário da candidatura, Artur Ferreira.

"Mais do que nomes numa lista, esta candidatura representa um compromisso: servir a nossa terra com dedicação, ouvir as pessoas e construir juntos o futuro que todos merecemos", assume a coligação citada em nota de imprensa.