Governo garante reforço para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia

Miguel Albuquerque, assegurou que o próximo orçamento incluirá um montante específico destinado a permitir a contratação atempada de eventos e iniciativas no âmbito das Comemorações dos 50 anos da Autonomia. A decisão surge em resposta ao apelo de João Cunha e Silva, presidente da Comissão Executiva responsável pelas celebrações, que alertou para a necessidade de reforço financeiro face ao aumento dos custos de mercado.

“É fundamental ter as bases financeiras definidas desde já para poder trabalhar a médio e longo prazo”, sublinhou Albuquerque, explicando que a organização de concertos, exposições ou eventos de grande dimensão implica procedimentos com alguma complexidade e prazos que exigem planeamento antecipado. “Para contratar um artista ou organizar uma exposição é preciso tempo, fundamentação e garantia orçamental. Com este montante inscrito no orçamento que vamos aprovar, será possível avançar com esse trabalho preparatório”, acrescentou.

O chefe do Executivo madeirense frisou que a decisão de garantir esta verba resulta de um entendimento com a Comissão Executiva, precisamente para que o programa das comemorações possa ser definido e contratado com a antecedência necessária.

João Cunha e Silva tinha advertido, em declarações à Antena 1, que “os preços de mercado dos eventos estão muito altos” e que, sem um reforço orçamental, seria difícil concretizar um programa à altura da importância histórica da efeméride. O Governo Regional garante agora que as condições financeiras estarão asseguradas para que as comemorações decorram com a qualidade e dimensão pretendidas.