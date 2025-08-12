Autonomia celebra-se hoje ao som de Rui Veloso no Porto Santo

O músico português Rui Veloso actua, esta noite, na Praça do Barqueiro, no Porto Santo, naquele que será um dos pontos altos da agenda cultural de Agosto na Ilha Dourada. O espectáculo, marcado para as 22h30, insere-se no programa comemorativo dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

A organização está a cargo da Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações, liderada por João Cunha e Silva, e dá seguimento às iniciativas iniciadas em abril, aquando do concerto que assinalou o novo feriado do Dia da Autonomia.

A escolha do Porto Santo e desta data tem carácter estratégico, aproveitando o facto de, nesta altura do ano, milhares de madeirenses e turistas passarem férias na ilha, potenciando assim a participação e o impacto do evento.

Recorde o concerto do artista no Dia da Região, em 2026:

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Chega com iniciativa política no Bairro da Quinta Falcão (junto à antiga casa de Cristiano Ronaldo).

- 10h00 - Entrega da lista candidata pela coligação PSD/CDS ao concelho de Machico às Eleições Autárquicas denominada 'Machico com futuro', no Tribunal de Santa Cruz

- 15h00 - Entrega da lista candidata pela coligação PSD/CDS ao concelho da Ribeira Brava, no Tribunal da Ponta do Sol

- 15h00 - JPP realiza entrega oficial das listas do Porto Moniz no Tribunal da Comarca do Funchal

- 17h30 - PAN Madeira realiza entrega da candidatura ao Concelho do Funchal, no Tribunal do Funchal

- 18h00 às 00h00 - Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense, no Largo da Achada



- 20h00 às 3h00 - Festival A'Norte 2025, com concerto de Paulo Gonzo



CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Canhoto e Dia Internacional do Lobo

- Este é o ducentésimo vigésimo sexto dia do ano. Faltam 140 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1792 - Revolução Francesa. Prisão da família real.

1814 - A província do Cabo da Boa Esperança passa a colónia britânica.

1862 - Assinatura do acordo diplomático na cidade chinesa de Tientsin (ou Tien-tsin) entre o império chinês e o reino de Portugal reconhece a plena soberania e posse do território de Macau pelos portugueses.

1863 - Morre, com 65 anos, o pintor francês Ferdinand-Eugène-Victor Delacroix.

1898 - Guerra Hispano-americana. Forças norte-americanas nas Filipinas capturam Manila aos espanhóis.

1899 - Nasce o cineasta britânico Alfred Hitchcock, realizador de "Janela Indiscreta", "O Desconhecido do Norte-Expresso", "Os Pássaros" e "Chantagem".

1910 - Morre, aos 90 anos, a britânica Florence Nightingale, responsável pela definição dos padrões modernos da prática de enfermagem. Escreveu "Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not", é publicado continuamente em todo o mundo desde 1859.

1926 - Nasce Fidel Alejandro Castro Ruz, em Mayari, Cuba.

1937 - Ataque japonês a Xangai, na China.1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de ocupação e o Governo colaboracionista francês proíbem todas as associações públicas às quais passam a chamar "sociedades secretas".- A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) anexa a Estónia.

1945 - O Congresso Sionista Mundial exige a entrada de um milhão de judeus na Palestina.

1946 - Morre, com 79 anos, o escritor britânico H. G. Welles, autor de "A Guerra dos Mundos" e "A Máquina do Tempo".

1959 - Um incêndio destrói o interior da Igreja de São Domingos, em Lisboa. As obras de recuperação estendem-se até 1997.

1960 - Independência da República Centro-Africana.

1963 - O marechal Francisco Craveiro Lopes, antigo Presidente da República Portuguesa, critica em público a política ultramarina de Salazar.

1961 - Guerra fria. Começa a construção do Muro de Berlim, como resultado de um decreto aprovado pela Volkskammer ("Câmara do Povo") da Alemanha Oriental. Viria a ter cerca de 110 quilómetros de comprimento, em redor de Berlim Ocidental, e perduraria por mais de 28 anos.

1964 - Execução dos últimos condenados à morte no Reino Unido, na prisão de Strangeways, em Manchester, e na prisão de Walton, em Liverpool.

1968 - A Organização das Nações Unidas (ONU) contabiliza perto de meio milhão de refugiados da Guerra Colonial. 300 mil cidadãos angolanos no Congo-Kinshasa, 61 mil guineenses no Senegal e 122 mil moçambicanos na Zâmbia e na Tanzânia, recebem apoio humanitário das Nações Unidas.

1973 - Realização do III Congresso da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), nas margens do rio Kutaho, na província oriental do Moxico, em Angola.

1975 - Morre, aos 74 anos, o poeta brasileiro Murillo Mendes, nome essencial do modernismo brasileiro, autor de "Janelas Verdes". É sepultado no cemitério dos Prazeres.

1982 - A polícia polaca ataca os manifestantes dos estaleiros de Gdansk. A Polónia está sob Lei Marcial há exatamente oito meses.

1983 - O Memorial Hospital, na Carolina do Norte, Estados Unidos, anuncia a entrada em teste do tratamento por hipertermia para o cancro.

1984 - As autoridades polacas libertam o físico Henryk Wujec, o último dos quatro conselheiros da ilegalizada Central Sindical Solidariedade.

1991 - Morre, com 73 anos, Tossan, António dos Santos, artista gráfico, caricaturista, desenhador e ator.

1992 - O Conselho de Ministros aprova a reformulação do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI) para Instituto Português para a Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI).

- O cineasta português Manoel de Oliveira é galardoado com o Leopardo de Honra do Festival de Locarno Suíça.

1993 - O Presidente da Indonésia, Hadji Mohamed Suharto, reduz para 20 anos a pena de prisão perpétua do dirigente da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) Xanana Gusmão.

1994 - Fernanda Ribeiro sagra-se campeã da Europa dos 10.000 metros, em Helsínquia, na Finlândia.

1996 - Morre, com 86 anos, o marechal António de Spínola, primeiro Presidente da República, não eleito, após o 25 de Abril de 1974, antigo comandante-chefe e governador da Guiné-Bissau, ex-vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, autor de "Portugal e o Futuro".

1998 - Depois de três anos de negociações com o Congresso Mundial Judaico, dois bancos suíços, a União dos Bancos Suíços e o Crédito Suíço, aceitam devolver 1.250 milhões de dólares do chamado "ouro nazi".

2001 - A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) reivindica o ataque ao comboio que fazia ligação entre Luanda e o Dondo, em Angola, que causou 152 mortos e 151 feridos.

- Macedónios e albaneses assinam o acordo de paz global em Skopje, na Macedónia do Norte, que deve pôr fim a sete meses de confrontos entre a guerrilha albanesa e as forças macedónias.

2002 - Cheias na Europa Central. 50 mil habitantes de Praga, a capital checa, são evacuados do centro histórico. O acervo dos museus é posto a salvo.

2004 - O Presidente da Grécia, Costas Stefanopoulos, declara abertos os Jogos da XXVIII Olimpíada, em Atenas.

- Rebeldes hutus atacam o campo de refugiados congoleses tutsis no Burundi, provocando a morte a cerca de 160 pessoas.

- Morre, com 84 anos, António Domingues, pintor, fundador do movimento surrealista português com Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas, entre outros.

2005 - O Tribunal Penal Especial do Sudão para julgar os crimes de guerra em Darfur pronuncia as primeiras sentenças sobre três antigos membros das Forças Armadas do país.

- Itália começa a retirar uma parte do contingente destacado no sul do Iraque, 3.000 militares, com o regresso a casa de 130 elementos do batalhão de San Marco.

2006 - Quatro dias depois de as autoridades britânicas terem desmantelado uma alegada conspiração terrorista, o caos no aeroporto de Heathrow, em Londres, estende-se a outros aeroportos internacionais.

- A atleta Naide Gomes ganha a medalha de prata no salto em comprimento no último dia dos Campeonatos Europeus de Atletismo, em Gotemburgo, Suécia.

2007 - A atleta Jessica Augusto conquista a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros das Universíadas, em Banguecoque, Tailândia, ao completar a prova em 15.28,78 minutos.

- Morre, com 93 anos, Lúcio Craveiro da Silva, professor, escritor e jesuíta. Em 1974 integrou a Comissão Instaladora da Universidade do Minho, exerceu o cargo de reitor (primeiro reitor eleito das universidades portugueses) de 1982 a 1986, e presidente da Assembleia-Geral da Associação Jurídica de Braga.

2008 - A Polícia Judiciária anuncia a detenção do homem conhecido como "Solitário Português", que há quatro anos se dedicava a roubos de bancos com recurso a armas de fogo.

- O nadador norte-americano Michael Phelps torna-se o atleta mais titulado na história dos Jogos Olímpicos, ao chegar às 11 medalhas de ouro, depois de somar mais duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim2008, China.

2009 - O realizador norte-americano William Friedkin, um dos precursores do chamado novo cinema americano, a par de nomes como Coppola, Spielberg ou Scorsese, é escolhido para receber o Leopardo de Honra do Festival de Locarno, na Suíça.

2010 - Morre, aos 84 anos, o pintor, escultor e poeta José Maria de Figueiredo Sobral, cofundador da Editora Minotauro.

- Morre, com 75 anos, o general venezuelano Alberto Müller Rojas, um dos ícones da revolução boliviana e homem de confiança do Presidente Hugo Chávez.

2011 - Morre, aos 64 anos, Jesús del Pozo, estilista e um dos nomes mais conceituados da moda espanhola, fundador da Associação de Criadores de Moda de Espanha.

2012 - Morre, aos 76 anos, Maria José de Melo Falcão Trigoso, cantora lírica, viúva do compositor Joly Braga Santos (1924-1988).

2014 - O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, decreta o estado "emergência de saúde" no país devido à epidemia do vírus Ébola.

- Morre, aos 66 anos, Emídio Rangel, jornalista, fundador da rádio TSF e antigo diretor-geral das televisões SIC e RTP.

- Morre, aos 79 anos, Frans Brüggen, maestro holandês que se destacou na recuperação do repertório pré-romântico e na escolha do Coro Gulbenkian para as suas gravações.

2015 - O Governo aprova a nova lei de bases do setor petrolífero com o objetivo de aumentar a concorrência na área da logística e da armazenagem de combustíveis. A partir da publicação do diploma, as condições de exercício das atividades de armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de petróleo bruto e produtos de petróleo, são em mercado livre.

2016 - O realizador português João Pedro Rodrigues conquista o Leopardo para Melhor Realização no Festival de Locarno, na Suíça, com o filme "O ornitólogo".

- Morre, aos 81 anos, Kenny Baker, ator britânico famoso por ter dado vida ao emblemático robô R2-D2 em seis filmes da saga "Guerra das Estrelas".

2017 - O ciclista Tiago Ferreira sagra-se campeão europeu de maratona BTT (XCM), numa prova disputada em Svit, Eslováquia.

- A atleta Inês Henriques conquista a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, em Londres, Inglaterra, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.

2018 - O incêndio de Monchique, no distrito de Faro, é dado como dominado, uma semana depois de ter deflagrado. Foi combatido por mais de mil operacionais e afetou concelhos vizinhos de Silves e Portimão, no mesmo distrito, e Odemira, Beja. Quarenta e uma pessoas ficaram feridas e as chamas consumiram mais de 27 mil hectares.

2020 - O ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, anuncia que o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria o Banco Português de Fomento, que entra em vigor no prazo de 40 dias úteis.

- O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que Israel e os Emirados Árabes Unidos concordam em estabelecer relações diplomáticas plenas, como parte de um acordo para impedir a anexação israelita de terras ocupadas pelos palestinianos.

- O técnico do Leipzig, o alemão Julian Nagelsmann, de 33 anos, é o treinador mais jovem de sempre a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, quebrando o recorde do francês Didier Deschamps, quando tinha alcançado o feito no comando do Mónaco, em 2004, aos 35 anos.

- Morre, aos 66 anos, Esam al-Erian, líder histórico do movimento radical egípcio Irmandade Muçulmana e vice-presidente do Partido da Liberdade e justiça.

2021 - O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é constituído arguido, por determinação de um juiz do Supremo Tribunal Federal, num inquérito sobre a suposta divulgação de dados sigilosos da Polícia Federal.

- Morre, aos 90 anos, Duarte Mendonça, produtor musical, divulgador do jazz em Portugal, produziu, com Luís Villas-Boas (1924-1999), festivais como o Cascais Jazz, Jazz Num Dia de Verão, Estoril Jazz.

2022 - O ciclista Iúri Leitão conquista a medalha de ouro em 'scratch' masculino dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, a primeira de Portugal, ao vencer destacado a prova.

2024 - O Governo norte-americano aprova a venda a Israel de um grande pacote de armamento militar no valor de 20 mil milhões de dólares (cerca de 18,192 mil milhões de euros), que inclui 50 caças F-15 a entregar a partir de 2029.

