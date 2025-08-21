Jovem de 21 anos baleado numa perna na via pública em Odivelas

Um jovem de 21 anos ficou ferido hoje de madrugada na cidade de Odivelas, após ter sido baleado na perna, "na via pública", informou à agência Lusa fonte da PSP, acrescentando que os dois suspeitos estão em fuga.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que o crime ocorreu pelas 00:00 de hoje na Rua da Fonte.

A mesma fonte adiantou que estão envolvidos neste crime dois suspeitos, que fugiram do local e se encontram em parte incerta.

A vítima teve de ser transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária (PJ).