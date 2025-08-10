Encerramento em grande da Festa Luso-Venezuelana na Ribeira Brava
O terceiro e último dia da Festa Luso-Venezuelana, que decorre na marginal da Ribeira Brava, fecha com chave de ouro uma edição marcada por muita música, cultura e boa disposição.
A animação começou às 18h00 com música ambiente, preparando o público para as actuações ao vivo. Leo Alessandri & Banda deram o pontapé de saída às 18h30, seguindo-se os Mariachi México às 19h40 e Winston & Banda às 21h00. O encerramento estará a cargo de Ernesto Macedo, a partir das 22h20.
No decorrer destes três dias, passaram pela Festa Luso-Venezuelana outros artistas, como Yosi, Ricardo & Los Thompson, Triova Voices, Kontraband, Sérgio Santos, Mis Locos 90s, Banda Municipal da Ribeira Brava, Paulino Santos, El Corazón Mariachi, 4Litro, João Vinagre, Som Zuliano e Mosquito Deejays.
Esta 14ª. edição contou ainda com a realização da conferência ‘A Diáspora como Estratégia de Futuro’, que teve lugar na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.
A festa, organizada pelo DIÁRIO com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, promete voltar em força no próximo ano, mantendo viva a tradição e o espírito festivo que o caracteriza.