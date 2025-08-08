Cores e sabores da Venezuela já animam a Ribeira Brava

Arepas, Tequeños e Cachapas dão o mote para três dias intensos de animação, música, convívio (e, claro está, gastronomia) que celebram a forte ligação entre a Madeira e a comunidade emigrante na Venezuela, tendo como pano de fundo a vila da Ribeira Brava.

A Festa Luso-Venezuelana já começou, com a habitual visitas das entidades às várias barracas de comes e bebes que trazem os sabores do país latino, que foi um dos grandes da Diáspora madeirense.

Foto ASPRESS

A comitiva — acolhida com a boa disposição e calor característicos desta comunidade — é composta pela secretária de Inclusão, Trabalho e Juventude Paula Margarido, em representação do Governo Regional, Jorge Santos, vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Miguel Oliveira, director-geral do Diário de Notícias da Madeira e Susana Pimenta, directora de Marketing, em representação da organização, a par do deputado na Assembleia Legislativa Regional, Carlos Fernandes, Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, entre outros.

No que toca ao programa de animação, esta sexta-feira fica marcada por uma fusão entre sonoridades madeirenses e latino-americanas, com actuações da Banda Municipal da Ribeira Brava, Paulino Santos, El CorazónMariachi, 4Litro, João Vinagre, Som Zuliano e Mosquito Deejays.

Foto ASPRESS

A Festa Luso-Venezuelana, que celebra este ano a sua 14.ª edição, decorre de 8 a 10 de Agosto, na Ribeira Brava.

O evento, de entrada livre, é organizado pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Haverá transmissão a cargo da TSF Madeira e da Rádio 100FM, permitindo levar o espírito da festa a todos os madeirenses espalhados pelo mundo.

Mais do que uma celebração cultural, a Festa Luso-Venezuelana representa um reencontro de afectos e memórias partilhadas entre dois povos que se “entrelaçam há décadas”, conforme frisou o vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, durante a apresentação do evento.

Foto ASPRESS

Estima-se que existam entre 10 a 12 mil venezuelanos e luso-venezuelanos a viver na Madeira.