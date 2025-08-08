Iniciativa Liberal denuncia "estagnação económica e má gestão" em Santa Cruz

A Iniciativa Liberal alerta para a "preocupante degradação" da qualidade de vida no concelho de Santa Cruz, onde, segundo aponta, a falta de serviços essenciais, como um supermercado na sede de freguesia, e a ausência de oportunidades para os jovens estão a empurrar residentes para fora do município.

O partido considera que o "abandono" da freguesia de Santa Cruz, aliada à escassez de habitação e à inexistência de infra-estruturas comerciais básicas, revela um "falhanço profundo" das políticas municipais. "A estagnação é visível: jovens a emigrar, famílias sem alternativas de consumo local, e ausência de respostas concretas", sublinha.

Admitindo que a autarquia tenha tentado responder aos desafios da pandemia, não podemos ignorar que hoje Santa Cruz está parada no tempo. E quando até um supermercado faz falta, estamos a falar de um concelho que perdeu o rumo João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Santa Cruz

O partido destaca ainda que, a mesmo tempo, o recente relatório do Tribunal de Contas revela que a Câmara Municipal de Santa Cruz atribuiu apoios indevidos a cidadãos, violando princípios de legalidade, transparência e equidade – "pilares que deveriam nortear qualquer executivo", sublinha.

"Não obstante o reconhecimento de que o apoio às famílias em tempos de pandemia foi crucial, não se pode aceitar que tal tenha sido feito à margem das normas legais", afirma o candidato liberal.

Admitindo, ainda, que existam intenções de melhorar, a realidade é que os problemas estruturais continuam a agravar-se: Jovens a saírem da freguesia por falta de oportunidades;. Falta de investimento em infra-estruturas essenciais, como grandes superfícies comerciais;. Apoios atribuídos sem critérios objectivos nem transparência;. Falta de planeamento urbanístico que respeite o crescimento sustentável. João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Santa Cruz

Nesse sentido, a Iniciativa Liberal propõe, portanto, uma mudança clara de paradigma: Gestão transparente e rigorosa dos dinheiros públicos;. Promoção do investimento privado, criando condições para fixar empresas e atrair serviços essenciais;. Uma estratégia clara para tornar Santa Cruz atrativa para os jovens, com emprego, habitação e qualidade de vida;. Planeamento urbano moderno e eficiente, com escuta ativa da população.