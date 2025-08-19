Luís Filipe Vieira assume candidatura à presidência do Benfica

O empresário Luís Filipe Vieira vai candidatar-se à presidência do Benfica, anunciou hoje o antigo líder dos 'encarnados', que é o sexto a manifestar a intenção de concorrer às eleições de 25 de outubro.

"Vou ser candidato. Deixei um legado muito importante no Benfica, um legado que ninguém igualou, deixei património, deixei um clube com uma estrutura profissional altamente organizada. Deixei uma casa como nunca ninguém a tinha deixado. Ao longo destes quatro anos, tudo foi destruído, menos o património", revelou Vieira, em entrevista à TVI, juntando-se na corrida ao atual presidente, Rui Costa, e a João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e João Noronha Lopes, que o próprio derrotou no escrutínio de 2020.

Luís Filipe Vieira, de 76 anos, liderou o Benfica durante 17 anos, entre outubro de 2003 e junho de 2021, tendo deixado o cargo na sequência da sua detenção no âmbito da operação Cartão Vermelho.

Rui Costa, então vice-presidente do clube, assumiu o lugar interinamente após a demissão de Vieira, tendo vencido depois Francisco Benítez no ato eleitoral de outubro de 2021.

Eleito pela primeira vez presidente do Benfica em 2003, na altura vencendo a oposição de Jaime Antunes e Guerra Madaleno para suceder a Manuel Vilarinho, Vieira teve a liderança mais longa da história das 'águias'.

No periodo em que comandou os destinos do emblema lisboeta, a equipa principal de futebol conquistou sete títulos de campeão nacional (2004/05, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19), além de sete taças da Liga (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16), cinco supertaças Cândido de Oliveira (2005, 2014, 2016, 2017 e 2019) e três taças de Portugal (2003/04, 2013/14 e 2016/17).

As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão agendadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos seis candidatos à liderança do clube. Além de Luís Filipe Vieira, concorrem Rui Costa, os advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, o gestor João Noronha Lopes e o industrial Martim Borges Coutinho Mayer.