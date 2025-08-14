Assembleia Municipal do Funchal enaltece "legado de dedicação e serviço público" de Emanuel Jardim Fernandes

A Assembleia Municipal do Funchal lamentou, hoje, manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, "advogado e político, cuja vida foi marcada pelo compromisso com a história política e pela defesa dos interesses regionais e municipais".

"Neste momento de dor", o órgão municipal expressou ainda as "mais sentidas condolências à sua família, amigos e ao Partido Socialista", reconhecendo "o legado de dedicação e serviço público que nos deixa".

O antigo presidente do PS/Madeira Emanuel Jardim Fernandes, que foi deputado regional, nacional e no Parlamento Europeu morreu ontemaos 81 anos, deixando o partido de "luto ela partida de um dos 'Grandes' da política madeirense", anunciou o partido.

Morreu Emanuel Jardim Fernandes líder histórico do PS-Madeira Morreu esta tarde, aos 81 anos, Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, dirigente e líder histórico do PS-Madeira.

PS de luto pela partida de Emanuel Jardim Fernandes Através de um comunicado de imprensa enviado às redacções, o Partido Socialista diz que foi "com enorme pesar e consternação" que recebeu a notícia da morte de Emanuel Jardim Fernandes, ex-presidente do partido e antigo deputado aos parlamentos regional, nacional e europeu.

Emanuel Jardim Fernandes, de 81 anos, era advogado de profissão, foi um dos "principais rostos" do PS/Madeira quando foi criado, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Legislativa Regional na primeira legislatura, em 1976.

Manteve-se no parlamento madeirense durante várias legislaturas e tornou-se presidente do PS/Madeira em 1980, cargo que desempenhou até 1993, tendo voltado depois à liderança em 1996.

Também foi deputado na Assembleia da República por duas vezes (1983-1985 e 1991-1995) e no Parlamento Europeu entre 2004 e 2009.