Líder do PSD confiante em conquistar 11 câmaras

O presidente do PSD-Madeira manifestou hoje confiança e fé numa vitória expressiva nas próximas eleições autárquicas, agendadas para 12 de Outubro, apontando como meta a conquista de 11 câmaras municipais .

Em declarações aos jornalistas à chegada ao Monte, o líder social-democrata afirmou que o partido parte para esta corrida com sentido de vitória, sublinhando que o objectivo é reforçar a liderança autárquica e garantir estabilidade governativa nos municípios, disse tendo a seu lado Jorge Carvalho, candidato a Câmara do Funchal, a actual presidente do município, Cristina Pedra, bem como todo o executivo camarário (PSD/CDS).

As eleições autárquicas vão definir a composição das câmaras e assembleias municipais para os próximos quatro anos, num cenário político que o PSD-M pretende continuar a liderar em larga maioria na Região.