Doroteia assume compromisso com social
Na entrega oficial das listas do PSD aos órgãos autárquicos da Calheta no tribunal da Ponta do Sol, que concorrem às eleições de 12 de Outubro, a candidata à presidência da Câmara Municipal, Doroteia Leça, reafirmou o compromisso de trabalhar com determinação pelo futuro do concelho, sublinhando a importância da estabilidade política como pilar para o desenvolvimento.
“Este é um compromisso que assumo perante a Calheta e perante todos os calhetenses. A estabilidade é fundamental para continuarmos a crescer e a enfrentar os desafios com visão e capacidade de adaptação. A realidade está sempre em transformação e é preciso saber contornar dificuldades, mantendo a Calheta atractiva, competitiva e com qualidade de vida para quem cá vive”, destacou.
A candidata lembrou que o turismo é uma das grandes forças do concelho, mas reforçou que é essencial garantir que este desenvolvimento beneficie, em primeiro lugar, os residentes: “Não queremos uma Calheta atractiva apenas para quem nos visita, mas também para quem cá vive. É para os nossos munícipes, e sobretudo para os jovens, que temos de criar condições para que possam aqui trabalhar, constituir família e ter habitação acessível”.
Entre as prioridades, Doroteia Leça apontou a melhoria da mobilidade, tanto na ligação externa, com a urgência de levar a via rápida até à Calheta, como na mobilidade interna, através de transportes públicos mais eficazes, e o reforço das respostas sociais.
A candidata social-democrata apresentou uma equipa renovada, composta por homens e mulheres com experiência em diferentes áreas e representatividade em todas as freguesias. “Procurei trazer pessoas de todas as localidades, para termos proximidade e conhecimento real das dificuldades. Governar é, antes de mais, saber ouvir e concretizar, muitas vezes em pequenas coisas que fazem grande diferença no dia a dia das pessoas”, afirmou mais dezenas de candidatos.
Doroteia Leça defendeu ainda a necessidade de manter uma articulação permanente com o Governo Regional e com todas as instituições. “Se todos remarmos para o mesmo lado, o rumo será, com certeza, o certo”, concluiu, agradecendo o apoio sentido durante esta fase inicial de campanha.
O mandatário da candidatura é Carlos Teles, que considerou uma honra integrar este projeto, elogiando a renovação e a qualidade da equipa apresentada.