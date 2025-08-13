Modelo de sofá que está em alta na decoração de uma sala

Entre o silêncio e o convívio, entre o gesto de ler e a arte de parar, o sofá ocupa um lugar central na nossa casa e na nossa vida. É com esse entendimento que a Decoreve apresenta, esta semana, um novo modelo.

Este sofá destaca-se pela sua adaptabilidade. Está disponível em várias composições e dimensões, ajustando-se ao espaço e ao estilo de vida de cada cliente. O apoio de cabeça ajustável é um dos elementos-chave, garantindo maior ergonomia e conforto em todos os momentos, seja para relaxar, ver um filme ou simplesmente desfrutar de uma pausa.

Revestido com tecido de qualidade, resistente, suave ao toque e fácil de limpar, este sofá está disponível numa paleta de cores que acompanha as últimas tendências de decoração. Já os pés metálicos, em acabamento cromado preto, conferem-lhe um toque de sofisticação.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

