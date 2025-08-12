A poucas semanas do início da Expo Porto Santo, hoje foi o dia da sua apresentação oficial, no auditório da Câmara Municipal.

José António Castro salientou que esta edição de 2025 "foi preparada com muita antecedência" e que a organização teve por parte do Governo Regional e da Câmara Municipal os apoios necessários para que o evento se realizasse.

"A duas semanas do início do certame porto-santense, temos tudo cheio, não temos mais possibilidade de ter mais um stand. Actualmente já estamos no pavilhão multiusos a realizar as limpezas finais para montar os stands", disse.

Este ano, a Expo vai ter "148 stands nos quais estão incluídos a gastronomia e o artesanato, e temos 68 empresas, das quais 24 empresas são do Porto Santo, 22 da Madeira e 14 do continente. Isto quer dizer que o Porto Santo tem mais empresas do que a Madeira e o continente", adiantou Castro ao DIÁRIO.

José António Castro está muito contente com a realização de mais uma Expo: "É um evento salutar. Agora era muito bom que houvesse pessoas que queiram continuar com isto para o futuro, pois as pessoas que estão agora cá não duram sempre e é preciso haver novas caras, porque este evento não pode deixar de existir".

"A Madeira optou, e bem, por realizar diversos eventos para captar mais gente, e o Porto Santo tem de fazer o mesmo. Ou seja, temos de realizar diversas iniciativas nos meses mais 'mortos', temos de realizar eventos desportivos e não só, comerciais e empresariais. O Porto Santo tem de ter mais animação", frisou.

Já Nuno Batista, presidente da edilidade local, disse na cerimónia de apresentação "que o associativismo empresarial é muito importante" e referiu que neste ano de 2025, este é o segundo evento a nível municipal com mais apoio financeiro.

"Este apoio financeiro que a Câmara Municipal tem vindo a dar tem crescido, e da mesma forma que os orçamentos da câmara têm vindo igualmente a crescer, o que possibilita podermos apoiar com mais valores, para além do apoio logístico que é dado pela Câmara Municipal numa série de situações nas quais nos reunimos todos os anos. É muito importante garantir a sustentabilidade deste evento e, naquilo que diz respeito à edilidade, posso assegurar que nos próximos quatro anos está garantida a possibilidade de continuar a apoiar nos moldes que fizemos em 2025", disse Nuno Batista.

A Expo Porto Santo vai ser inaugurada por Miguel Albuquerque no dia 29 de Agosto, com a presença de Rubina Leal, presidente da ALM. No mesmo dia realizar-se-á a assinatura de um protocolo com o Grupo Sousa.

Nos dias seguintes, outros membros do Governo Regional vão visitar a feira porto-santense: José Manuel Rodrigues no dia 31 de Agosto, no dia 2 de Setembro será a secretária regional Micaela Freitas, no dia 5 Nuno Batista (presidente da Câmara Municipal), no dia 6 o secretário regional Pedro Rodrigues, e no dia 7 o secretário regional Duarte Freitas.

Durante a Expo Porto Santo, a organização preparou uma série de colóquios sobre saúde, economia, tecnologia, além de muita animação e atividades culturais.

A Expo vai decorrer no pavilhão multiusos da Ilha Dourada de 29 de Agosto a 7 de Setembro.