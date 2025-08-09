Passeio solidário dos Jovens do Bloco angaria fundos para pessoas em situação de sem-abrigo na Madeira

Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira promoveram esta sexta-feira, 8 de Agosto, um Passeio de Catamaran Solidária, que contou com a participação de mais de 110 pessoas. A acção teve como objectivo a angariação de fundos, através da venda de bilhetes, para apoiar o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Delegação da Madeira.

Segundo a organização, a actividade permitiu reunir cerca de 370 euros, valor que será utilizado na compra de alimentos e outros bens essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade.