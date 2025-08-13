Centenas de jovens e associações celebram ‘Semana da Juventude’ na Quinta Magnólia

A Quinta Magnólia recebeu, esta manhã, duas centenas de jovens e associações. A festa integrada no cartaz da ‘Semana da Juventude’, promovido pela Direção Regional da Juventude (DRJ), contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que fez questão de se associar ao momento.

Durante a manhã os emblemáticos jardins da Quinta Magnólia, foram palco para inúmeras actividades promovidas pela DRJ em parceria com o Corpo Nacional de Escutas, a Associação de Escuteiros de Portugal, Guias de Portugal, STG Crew, Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Teatro Amador do Livramento, Tuna Universitária da Universidade da Madeira, Associação Aware In e Grupo Musical Macetitas.

Jogos tradicionais, breakdance, hip-hop e formação de primeiros socorros foram algumas das actividades dinamizadas e cujo objectivo foi também "dar a conhecer o trabalho destas associações".

Acompanhada pelo director regional da Juventude, André Alves, e pela sua equipa, Paula Margarida aproveitou o momento para enaltecer o "dinamismo" da juventude madeirense e da DRJ.

“Nestes dias, temos sentido o pulsar da juventude madeirense: dinâmica, diversa e cheia de boas vibrações. E hoje não é excepção. Mais de 200 jovens reúnem-se aqui num lugar que respira criatividade, convívio e espírito de equipa”, afirmou a titular da pasta Juventude, lembrando que “ser jovem é estar em movimento. É ter curiosidade para experimentar, coragem para descobrir, disponibilidade para colaborar e humildade para aprender com os outros”.