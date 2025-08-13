Chega quer construir, no mínimo, 100 novas casas para jovens funchalenses

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Luís Filipe, anunciou uma proposta para construir, no mínimo, 100 novas habitações destinadas a jovens portugueses até aos 35 anos, residentes e trabalhadores no concelho, durante o primeiro mandato.

A medida resulta de um levantamento "exaustivo" dos terrenos públicos municipais disponíveis e identificou "condições para uma aposta estratégica na habitação jovem".

"Não falamos em valores por unidade para não alimentar especulação imobiliária. O que dizemos é que, com um orçamento anual de 100 milhões de euros, não é difícil alocar verbas para cumprir esta promessa. É uma questão de vontade política e de prioridade, e nós temos ambas", afirmou Luís Filipe, cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com o partido, o levantamento realizado revelou que existem actualmente mais de 2 mil pedidos de habitação por parte de jovens no concelho.

"A juventude funchalense está a ser empurrada para fora da cidade pela falta de soluções de habitação a preços acessíveis. É urgente inverter este cenário. O Chega propõe medidas concretas e exequíveis, porque acreditamos que o Funchal deve ser uma cidade onde os nossos jovens consigam viver e construir futuro", sublinhou Fernanda Sousa, também candidata à Câmara. "É no mínimo inconcebível que, aos 35/40 anos, um jovem continue a viver em casa dos pais e não tenha meios financeiros para adquirir uma casa e, consequentemente, construir a sua própria família".