Trump interrompeu encontro com líderes europeus para falar com Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu a reunião na Casa Branca com líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia para uma conversa telefónica com o homólogo russo, Vladimir Putin, segundo vários 'media'.

A informação foi avançada, pouco mais de duas horas depois do início da reunião, pela CNN e AFP, citando fontes próximas dos líderes presentes em Washington com o objetivo de aproximar Kiev e Moscovo dos termos de um futuro acordo de paz, que poderá envolver um cessar-fogo.

Segundo adiantou a CNN, Trump abandonou a reunião para falar com Putin, não sendo claro de quem foi iniciativa da chamada, na qual não participaram os líderes europeus e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump havia indicado anteriormente que falaria novamente com Putin após a ronda de contactos com Zelensky e os parceiros europeus de Kiev.

De acordo com a CNN, a parte negocial com os líderes europeus e Zelensky é dada como concluída por agora, mantendo-se todos na Casa Branca.

Oficialmente, a Casa Branca deu apenas conta do termo da reunião entre Trump e os líderes europeus e o Presidente ucraniano.

Fontes citadas pela EFE indicam que os contactos entre Trump e os líderes vão continuar na Casa Branca, mais precisamente na Sala Oval.

A reunião de hoje em Washington foi convocada por Donald Trump, após uma cimeira no Alasca na sexta-feira com o homólogo russo, que não produziu nenhum anúncio relacionado com um acordo para o conflito.

Além de Zelensky, marcaram presença hoje na Casa Branca os líderes alemão, Friedrich Merz; francês, Emmanuel Macron; e britânico, Keir Starmer.

Estiveram ainda presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o chefe Estado da Finlândia, Alexander Stubb.

Trump reuniu-se primeiro com Zelensky na Sala Oval, onde respondeu com o homólogo a perguntas dos jornalistas, antes de se sentar com os restantes líderes.

Fontes citadas pela CNN indicaram que as autoridades militares norte-americanas e europeias iriam discutir detalhes das chamadas garantias de segurança para a Ucrânia.

O Presidente norte-americano declarou hoje que o homólogo russo, Vladimir Putin, está pronto para aceitar garantias de segurança para a Ucrânia, durante a reunião com líderes europeus e Zelensky.

"O Presidente Putin concorda que a Rússia deve aceitar garantias de segurança para a Ucrânia e esse é um dos pontos centrais que devemos ter em conta, e vamos tê-lo em conta nesta mesa", declarou Donald Trump no início da reunião na Casa Branca.

Tanto Trump como Zelensky manifestaram hoje abertura à possibilidade de se reunirem com Putin num futuro próximo, numa reunião trilateral, para tentar negociar um acordo de paz.

O presidente norte-americano, por seu lado, insistiu que era necessário discutir hoje a "troca de territórios", uma proposta apresentada por Putin para que a Ucrânia cedesse a Moscovo a soberania sobre regiões como Donetsk e Luhansk.

Kiev afirmou que considera esta potencial troca intolerável e que é também tecnicamente contrária à Constituição ucraniana.