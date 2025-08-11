Câmara de Santa Cruz esclarece situação da Praia da Canavieira

Sobre a Praia da Canavieira, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, esclarece que "quem gere o espaço público não pode nem deve fazê-lo de forma irresponsável, nem por meio da coacção de grupo ou de vontades que surgem em vésperas de eleições numa tentativa de pressionar decisões que não são simples".

"Nascida no Caniço, também tenho da Praia da Canavieira boas memórias e dias felizes. Mas uma coisa é o que eu sinto, e outra é a responsabilidade que tenho enquanto presidente de Câmara", refere através de um comunicado.

E prossegue: "No tocante à segurança, a verdade é que, neste momento, e não é uma questão de limpeza, a Protecção Civil Municipal e os seus técnicos entendem que o local não oferece segurança a quem ali circula dada a instabilidade das escarpas".

Diz saber "da ligação emocional" dos caniceiros com aquele local, a qual partilha como filha da terra, mas, conforme refere, "a abertura da praia ficará sempre dependente da intervenção de fundo que visará garantir o acesso em segurança".

No seu entender, "seria irresponsável" da sua parte abrir agora o espaço tal como ele está, "como seria também irresponsável colocar a intervenção como prioridade quando existem muitas outras obras mais prioritárias e necessárias".

Esclarece que "ninguém está a negar o valor afectivo e paisagístico da Praia da Canavieira, mas num concelho com uma extensão de mar como o de Santa Cruz, aquele acesso pode esperar por uma calendarização responsável e pela disponibilidade financeira sem comprometer prioridades e garantido a segurança e a responsabilidade de quem tem de tomar decisões".

E concluiu: "Esta será a última vez que me pronuncio sobre esta questão, relembrando que quem tem a obrigação de gerir o território, a coisa pública e o interesse geral do concelho, não o pode fazer de forma irresponsável e leviana, nem ao sabor de pressões em tempo de campanha eleitoral. Não estaria a bem como a minha consciência, se pusesse a segurança em segundo plano por interesse político ou por calendário eleitoral".