4.º Torneio de Ténis de Praia disputa-se este domingo no Porto Santo

O Ténis de Praia regressa este domingo ao areal do Porto Santo para a 4.ª Edição da prova organizada pela Associação de Ténis da Madeira.

A prova conta com 24 duplas inscritas, uma das edições mais concorridas, e arranca pelas 14 horas na Praia do Cabeço e começa pela disputa de uma Fase de Grupos e posteriormente, em formato de Eliminação Direta, três diferentes níveis (Nível 1, 2 e 3) para coroar 6 duplas campeãs desta modalidade.

As finais dos três níveis estão agendadas parar as 19 horas nos três campos de Ténis de Praia.