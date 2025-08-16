Chega denuncia "situação vergonhosa" da recolha de lixo no Funchal

A candidatura do Chega aos órgãos autárquicos do Funchal denunciou, hoje, a "situação vergonhosa" da recolha de lixo na cidade, que dizem estar "em colapso".

Segundo dados apurados pela candidatura na passada segunda-feira e divulgados este sábado, "apenas menos de 20 funcionários estarão disponíveis para recolher o lixo em toda a cidade".

"Numa cidade com cerca de 40 mil casas, é inconcebível que faltem contentores, viaturas e trabalhadores para garantir um serviço tão básico", sublinha o partido.

“É inadmissível que a Câmara feche os olhos a esta realidade. Enquanto se gastam milhares de euros em propaganda e eventos supérfluos, as ruas do Funchal transformam-se em depósitos a céu aberto. O Chega vem dizer basta! Os funchalenses pagam impostos altíssimos e têm direito a serviços dignos, não a esta vergonha de terceiro mundo”, afirmou o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santo, citado em comunicado de imprensa.

Para o Chega "o resultado da má gestão é visível em todo o concelho: contentores a transbordar, mau cheiro permanente, ratos e insetos a proliferar nos bairros e freguesias".

O problema - reforçam - "atinge a saúde pública, degrada o ambiente e destrói a imagem turística da cidade".

Nesta linha, o Chega exige "um plano urgente de limpeza urbana, com medidas concretas". Das propostas apresentadas pelo Chega constam: "reforço imediato das equipas de recolha de resíduos; aquisição urgente de novos contentores e viaturas; horários de recolha claros e divulgados à população e fiscalização rigorosa contra despejo ilegal de lixo".



“A situação actual mostra uma Câmara incapaz e sem respeito pelos cidadãos. Mas nós temos coragem para mudar. Com o CHEGA na liderança, o Funchal terá uma cidade limpa, organizada e respeitada. Não vamos permitir que os funchalenses continuem a viver cercados de lixo e descaso”, enfatiza Daniel Alves, candidato à Câmara Municipal do Funchal, citado na mesma nota.