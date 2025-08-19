JSD recolhe 40 quilos de lixo marinho nas Fajãs do Cabo Girão

A Juventude Social Democrata da Madeira promoveu, em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e a Associação de Agricultores das Fajãs do Cabo Girão (AAFCG), uma acção de sensibilização ambiental nas Fajãs do Cabo Girão.

A acção, que decorreu esta terça-feira, 19 de Agosto, resultou na recolha de 40 quilos de lixo marinho naquela zona costeira.

A iniciativa contou com a presença de Cláudia Ribeiro, do IFCN, e de Pedro Sepúlveda, da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, e teve como objectivo alertar a população para a importância de adoptar boas práticas ambientais, sobretudo durante o Verão, período em que a pressão humana sobre os ecossistemas marinhos se intensifica.

Os militantes da JSD, voluntários e elementos das entidades parceiras uniram esforços para remover resíduos acumulados nas fajãs, contribuindo directamente para a conservação do ecossistema local e reforçando a mensagem de que a sustentabilidade depende do compromisso de toda a comunidade.

Em nota emitida, Eduardo Abreu, secretário-geral da JSD Madeira, destaca que a protecção das zonas costeiras vai além da preservação ambiental, sendo também essencial para a sustentabilidade das actividades económicas locais, tais como a agricultura e o turismo: “A conservação destas áreas é vital não apenas para manter o equilíbrio natural, mas também para assegurar que setores estratégicos possam prosperar de forma sustentável. Proteger o ambiente é, assim, investir no futuro económico e social da Madeira”.

“Esta é uma causa que exige o empenho de todos. A recolha de resíduos, aliada à sensibilização cívica, constitui uma ferramenta indispensável para a sustentabilidade da Região, contribuindo para reduzir os impactos da poluição e promover um futuro mais equilibrado”, acrescenta.

Num balanço à iniciativa, Eduardo Abreu enaltece o papel das entidades parceiras, sublinhando a importância da ARM na gestão e encaminhamento adequado dos resíduos recolhidos, a actuação do IFCN na protecção do património natural e o compromisso da Associação de Agricultores das Fajãs do Cabo Girão na valorização de um ecossistema que sustenta também as suas actividades económicas.

"Acções como esta, demonstram que pequenos gestos, quando realizados de forma colectiva, podem ter um impacto significativo na preservação do património natural da Madeira", frisou o secretário-geral da JSD Madeira.