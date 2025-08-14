Inverno 2025/2026
O Mediterrâneo com o Costa Toscana
No próximo Inverno, a Intertours sugere-lhe dois novos itinerários para explorar o Mediterrâneo a bordo do Costa Toscana.
Com partidas de Barcelona de Novembro de 2025 a Janeiro de 2026, estes dois circuitos irão percorrer cidades cheias de arte e vilas repletas de tradição, da Ligúria às medinas do norte de África, numa viagem de luzes, cores e aromas que unem dois continentes.
Qual será a sua escolha?
“Cenários Marítimos e Tradições”
Espanha, Itália e França – 7 dias
Embarque/desembarque: Barcelona
Partidas: 30 Novembro, 7, 14, 21 e 28 de Dezembro 2025
Itinerário: Barcelona, Nápoles, Civitavecchia/Roma, La
Spezia, Savona, Marselha, Barcelona
Preço por pessoa em camarote duplo:
Interior - 699€ | Vista Mar - 789€ | Varanda – 879€ | Suite – 1 439€
“Dois Continentes, Uma Única Experiência”
Espanha, Marrocos, Itália e França – 12 dias
Embarque/desembarque: Barcelona
Partidas: 4 e 16 de Janeiro 2026 (dia 4 inclui escala em Nápoles)
Itinerário: Barcelona, Alicante, Málaga, Tânger, La
Goulette/Tunísia, Baía de Cartago, Palermo, Civitavecchia/Roma, Savona,
Marselha, Barcelona
Preço por pessoa em camarote duplo:
Interior - 974€ | Vista Mar – 1 104€ | Varanda – 1 244€ | Suite – 1 979€
Os valores incluem o cruzeiro de 7 ou 12 dias no tipo de cabine dupla escolhida com pensão completa e tarifa Tudo Incluído (pacote de bebidas My Drinks), taxas portuárias e taxas de serviço.
Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.
Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]
