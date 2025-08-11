Arranca hoje a greve dos trabalhadores do Centro de Abate da Madeira

Arranca esta segunda-feira, 11 de Agosto, a greve dos trabalhadores do CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, convocada pela Delegação da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais.

A paralisação decorre até 22 de Agosto, com serviços mínimos garantidos, conforme decretou o Governo Regional, com o objectivo de salvaguardar as “tradições gastronómicas” da época, assim como evitar "o abate informal e clandestino de animais para consumo humano, comprometendo a saúde pública e a protecção animal”.

Em causa, nesta greve, está a actualização da tabela salarial, "tendo em conta que o salário mínimo da Região já consumiu três níveis remuneratórios, estando uma grande maioria dos trabalhadores a receber a Retribuição Mínima Mensal Garantida da Região", a alteração do subsídio de risco para 20% para todos os trabalhadores, o aumento do subsídio de alimentação para o valor de 10,50€/ diário, e a atribuição do subsídio de frio, conforme explicado pela Delegação da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo vigésimo quarto dia do ano, em que faltam 142 dias para o fim de 2025:

- 9h15 - A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa na cerimónia de integração de 80 novos profissionais de enfermagem no SESARAM na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- A partir das 18 horas - Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense;

- 21 horas - Semana da Juventude de São Vicente, promovida pela Câmara Municipal em parceria com o projecto Silent Beats, nos Jardins das Grutas de São Vicente, onde haverá cinema ao ar livre;

- 19h30 - 6ª Novena da Festa da Nossa Senhora do Monte dedicada aos carreiros;

- 20 horas - O Club Sports da Madeira arranca a época no andebol feminino no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

Principais acontecimentos registados a 11 de Agosto:

1654 - O Rei D. João IV institui por Carta Régia a Casa do Infantado.

1675 - É inaugurado, no Reino Unido, o Observatório Astronómico de Greenwich.

1829 - O compositor polaco Frédéric François Chopin dá o primeiro concerto em Viena, Áustria.

1863 - O Camboja é declarado protetorado francês.

1906 - O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sonorização de filmes.

1912 - Marrocos passa a protetorado francês.

1914 - Os cidadãos judeus são expulsos da cidade de Mitchenick, na Polónia.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. Termina a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada no conflito.

1919 - É aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional de Weimar, primeira tentativa de democracia liberal.

1921 - Os Estados Unidos convidam as potências mundiais, vencedoras da Grande Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.

1927 - Caldas da Rainha passa a cidade.

1934 - Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, Estados Unidos. É desativada a 21 de março de 1963.1936 - Forças nacionalistas chinesas de Chiang Kai-Sekh entram em Cantão.

1938 - Partidários nazis destroem a sinagoga de Nuremberga, na Alemanha.

1943 - II Guerra Mundial. Conferência do Quadrante entre o Presidente dos Estados Unidos, Frank D.Roosevelt, e o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. A invasão da França fica marcada para depois de 01 de maio de 1944.

1944 - II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. Em Itália, o 8.º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.

1952 - O príncipe Hussein é proclamado Rei da Jordânia.

1960 - É proclamada a independência da República do Chade.

1961 - Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de paraquedistas, na região de Quipedro, Angola.

1964 - O Chile rompe as relações diplomáticas com Cuba. Apenas três países da América Latina - México, Bolívia e Uruguai - reconhecem o regime de Fidel Castro.

1965 - Começa o motim racial de Watts Riots, em Los Angeles, Estados Unidos.

1967 - A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) informa os Estados Unidos da aceitação do acordo destinado a limitar a produção de armas nucleares.

1972 - Guerra do Vietname. A última companhia de combate do exército norte-americano abandona a frente de batalha, regressando aos Estados Unidos no dia 23.

1975 - Os Estados Unidos vetam a entrada do Vietname do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU).

1977 - O Panamá e os Estados Unidos assinam o acordo que atribui ao primeiro país a soberania sobre o Canal em 2000.

1988 - A Al-Qaida nasce numa reunião dirigida por Bin Laden em Peshawar, no Paquistão.

1997 - O Banco Central da Bósnia-Herzegovina entra em funcionamento, em Sarajevo.

2002 - A companhia aérea norte-americana US Airways fica sob proteção do artigo 11 da lei norte-americana sobre falências (bancarrota). A companhia apresenta o pedido junto do Tribunal das falências de Alexandria, estado da Virgínia.

2003 - O Presidente da Libéria, Charles Taylor, entrega o poder ao vice-presidente, Moses Blah, e parte para a Nigéria, 14 anos depois de ter desencadeado a guerra civil.

2004 - O primeiro-ministro sul-coreano, Lee Hai-Chan, anuncia a criação de uma nova capital, no centro do país, para descongestionar Seul. O local escolhido situa-se nos condados de Yeongi e Gongju, perto das cidades de Daejeon e Cheongju.

2005 - O semanário britânico New Scientist noticia o "degelo sem precedentes" em grande parte da Sibéria ocidental. A descoberta foi feita por Judith Marquand, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pelo botânico Serguei Kirpotin, da Universidade de Tomsk, na Rússia.

2006 - Assinatura do acordo para a prospeção de petróleo na baía de Peniche, Leiria, pelo consórcio Petrobras (50%) - Galp (30%) - Partex (20%), no Rio de Janeiro, Brasil.

2009 - A líder da oposição birmanesa e Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, é condenada em Rangum a uma pena de 18 meses de prisão domiciliária.

2011 - O consórcio formado pela portuguesa ANA e pela China National Aviation Corporation conclui a venda da ADA - Administração de Aeroportos à Companhia do Aeroporto de Macau.

2012 - Os Estados Unidos conquistam a sua quinta medalha de ouro consecutiva no torneio feminino de basquetebol dos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, ao ganharem à França por 86-50, na final.

2015 - O acordo para um terceiro plano de ajuda à Grécia é alcançado entre Atenas e os seus credores e garante ao país o financiamento de cerca de 85 mil milhões de euros durante três anos.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ratifica o Acordo sobre Transportes Aéreos entre Portugal e Cabo Verde, assinado a 30 de março de 2004 na cidade da Praia.

2021 - As autoridades regionais sicilianas, em Itália, registaram uma temperatura de 48,8 graus Celsius, numa altura em que o anticiclone apelidado "Lúcifer" varre o país.

2022 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, defende um gasoduto que transporte gás a partir de Portugal através de Espanha e França, para o resto da Europa, para reduzir a atual dependência de gás russo.

2022 - O parlamento da Letónia declara a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, devido à violência na Ucrânia e apela para que a União Europeia restrinja os vistos turísticos a cidadãos russos e bielorrussos.

