A concelhia JPP de Santa Cruz criticou, hoje, através de comunicado, a candidatura 'Mais Santa Cruz, coligação PSD/CDS, pelas declarações proferidas ontem em relação ao mercado agrícola do Santo da Serra. O JPP afirma já ter percebido a estratégia: "candidatos e Governo a uma só voz a criticar tudo, até mesmo problemas que foram eles que criaram".

"Vimos esta semana esta estratégia bem clara, aquando do colapso de uma estrutura de águas residuais na orla costeira da Atalaia. Infraestrutura essa que foi entregue pelo Governo ainda parcialmente à autarquia mas já em situação deficitária, e depois, quando as ruturas surgem, dão ordens para que se resolva o problema que eles próprios criaram", aponta.

Já em relação ao Santo da Serra, indica que o mercado foi uma infra-estrutura deixada pelos social-democratas sem condições e que agora está a ser melhorada pelo executivo liderado pelo JPP. "Ignoram por completo que estão a ser investidos, pela primeira vez , 600 mil euros na reabilitação e melhoria do mercado agrícola, investimento que votaram contra", aponta.

"Acontece também o mesmo quando exigem que se façam obras de milhões na habitação, fazendo esquecer que deixaram uma dívida que ainda estamos a pagar", atira o JPP. Lamenta ainda as críticas por alegadas "obras eleitoralistas, críticas que vêm daqueles que tendo edifícios habitacionais prontos há meses, só agora os estão a entregar, em vésperas de eleições autárquicas".

Sabemos das dinâmicas da campanha, mas é sempre bom ter um pouco de decência e de honestidade. Não se pede mais. Embora se percebe que possa ser difícil encontrar problemas que tivessem sido criados por nós, porque os que existem realmente foram todos herdados Concelhia do JPP Santa Cruz

A concelhia do JPP termina assumindo que "12 anos para os emendar não são assim tanto tempo. Felizmente, também não é o tempo suficiente para a população esquecer a desgraça que foi o PSD neste concelho".