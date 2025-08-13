Há 29 anos, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Vila Baleira eram elevadas a cidades

Há 29 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de, juntamente com o Funchal, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Vila Baleira passarem a ser reconhecidos como cidades.

A 13 de Agosto de 1996, era noticiado que as elevações das quatro cidades já tinham sido publicadas em Diário da República, uma promoção que tinha sido conseguida em tempo recorde, em 18 dias, contrariando assim as previsões de que só depois das eleições regionais de Outubro tal seria possível.

Inserida também nesta série de promoções esteve também a promoção do Porto da Cruz, no concelho de Machico, à categoria de vila.

"As elevações a cidade foram todas aprovadas por unanimidade na sessão plenária da Assembleia Legislativa Regional de 28 de Junho, tendo o Ministro da República assinado os respectivos decretos legislativos no passado dia 16 de Julho. Um curto espaço de tempo que contraria as teses de que poderia haver alguns entraves à passagem imediata destas quatro vilas à categoria de cidades", pode ler-se no artigo.

Assim, após este procedimento burocrático, a Região passava a contar com cinco cidades, depois de durante vários séculos apenas o Funchal ostentar esse título.

DESPORTO - Desaire do C.S. Marítimo provoca muitas críticas

Nesta edição, na secção de Desporto, também era noticiado que a derrota do Marítimo nos Açores, com o Santa Clara, na primeira vez que uma equipa açoriana vencia uma equipa da I Divisão, tinha criado um certo nervosismo junto das hostes verde-rubras. Na altura, já havia quem queria ver "cabeças a rolar", só que Rui Fontes pedia calma e dizia ser prematuro avaliar o trabalho feito, até porque o Marítimo sempre obteve maus resultados nos jogos da pré-temporada.

No artigo, o presidente maritimista reagia, lembrando que "em épocas anteriores, quando fomos à Europa, as pré-temporadas do Marítimo nunca foram famosas, com derrotas, empates e vitórias. Até chegámos a perder torneios Autonomia...", afirmava.