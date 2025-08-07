Porto Santo assinalou o 29.º aniversário de elevação a cidade

Assinalou-se, esta tarde, mais um aniversário da elevação do Porto Santo a cidade. 29 anos depois, Nuno Batista aproveitou a ocasião para dar a conhecer mais uma personalidade de ‘Profetas pelo Mundo’, projecto que foi uma das suas promessas eleitorais. Coube, pois, a Miguel Melo, professor e investigador ma área de Comunicação e Multimédia, dar a conhecer o seu percurso profissional.

Mas, no seu discurso, o presidente da Câmara destacou a aposta feita para dotar o município de melhores condições e com capacidades para melhor responder aos desafios actuais. Incluem-se, aqui, a aquisição de novas viaturas e outros equipamentos, mas também a actualização dos salários aos trabalhadores da autarquia, aspectos que presidente da Câmara considerou fundamentais para conseguir alcançar os objectivos a que propôs no actual mandato.

Para isso, muito contribuiu, também, conforme fez questão de realçar, a “união” da sua equipa, aspecto que levou a que a população acreditasse, conforme apontou, no seu executivo.

Estas comemorações do 29.º aniversário da cidade do Porto Santo serviram, também, para apresentar o projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2024, ‘A VOZ na palma da mão’, do aluno João Mendonça Abreu, da turma do 10.º ano da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco. Consiste na criação de um ‘aplicativo móvel’, em tecnologia nativa iOS (iPhone e iPad) e Android, para tradução/interpretação de Língua Gestual Portuguesa de forma a permitir e facilitar a comunicação entre os estudantes surdos, ouvintes e toda a comunidade.

O Orçamento Participativo Jovem tem como principal intuito envolver os jovens, dos 16 aos 30 anos, residentes no Porto Santo, a participar democraticamente nas decisões das políticas públicas. Cada jovem, a título individual, poderá apresentar uma proposta, para a comunidade educativa ou em geral, cujo orçamento não ultrapasse os cinco mil euros.

Reafirmado apoio do Governo Regional ao Porto Santo

Em representação do presidente do Governo Regional nesta cerimónia comemorativa do Dia da Cidade do Porto Santo esteve a secretária regional de Saúde e Protecção Civil. Na ocasião, Micaela Freitas reafirmou a aposta que o Executivo madeirense pretende continuar a fazer na ‘Ilha Dourada’, sempre “em prol da população” e com foco num “desenvolvimento sustentado”, com “políticas públicas que visam dar continuidade ao progresso do Porto Santo”.

A governante deu conta de um Governo Regional empenhado em trabalhar “em estreita colaboração com este município”, com os olhos postos no futuro. Nesse sentido, os porto-santenses “podem continuar a contar com o Governo Regional”, reforçou Micaela Freitas.