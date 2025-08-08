Funchal entre as cidades com mais contactos em anúncios de arrendamento

No segundo trimestre do ano, o Funchal registou uma média de 25 contactos por anúncio de casas para arrendar, posicionando-se entre as cidades portuguesas com maior procura. De acordo com o Idealista, à sua frente ficaram Portalegre (53), Faro (33), Évora (32), Ponta Delgada (30), Santarém (27), Leiria (27) e Setúbal (27). Logo atrás surgem a Guarda (25), Castelo Branco (24), Vila Real (21), Beja (20) e Bragança (20).

Com uma média de menos de 20 contactos por anúncio encontram-se as cidades de Viseu (18), Aveiro (15), Braga (14), Lisboa (14) e Viana do Castelo (13). As cidades que menos contactos receberam, em média, foram o Porto (8) e Coimbra (7).

A média de contactos por anúncio no segundo trimestre de 2025, conforme acrescenta, diminuiu em 18 capitais de distrito face ao mesmo período do ano anterior. As maiores descidas registaram-se em Coimbra (-73%), Porto (-62%), Viseu (-56%), Bragança (-51%) e Lisboa (-49%).

Seguem-se Vila Real (-43%), Setúbal (-42%), Aveiro (-41%), Braga (-41%), Santarém (-40%), Viana do Castelo (-33%), Leiria (-31%), Ponta Delgada (-21%), Castelo Branco (-19%), Évora (-19%), Beja (-16%), Portalegre (-8%) e Faro (-4%).

Por outro lado, prossegue, Guarda registou um aumento de 40% no número de contactos por anúncio, sendo a capital de distrito com a maior subida. Segue-se o Funchal onde os contactos aumentaram 7% no mesmo período.