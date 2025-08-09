Segundo dia da Festa Luso-Venezuelana anima Ribeira Brava até de madrugada
A Ribeira Brava vive este sábado o segundo dia da Festa Luso-Venezuelana, um evento do DIÁRIO, com o apoio da Câmara Municipal, que celebra a cultura, a música e a gastronomia, juntando sons e sabores da Madeira e da Venezuela.
Desde cedo, muitos visitantes, alguns habituais e que não dispensam a festa todos os anos, marcam presença para viver intensamente esta experiência. É o caso de Lucia Silva, que aproveitou este dia para dar um ‘pézinho de dança’ ao som dos artistas convidados. Mas mais do que isso, o que aprecia neste evento é a “união”.
De férias na Madeira e a viver na Venezuela não descura a hipótese de um dia se fixar na Região.
“Venho regularmente de férias à Madeira, porque o meu pai é de cá. Por agora, não pretendo vir viver para a Madeira, mas nunca se sabe”, disse.
Neste tipo de festa, e como não poderia deixar de ser, a gastronomia também tem lugar, com as diversas barracas a oferecerem aos presentes Arepas, Tequeños, Cachapas e muito mais.
A animação também não poderia faltar. As actuações começaram às 17h30 com música ambiente e seguiu-se às 18h00 a contagiante Zumba Azúcar Party. Às 19h00, subiu ao palco Yosi, seguindo-se Ricardo & Los Thompson às 20h10. A noite continua com Triova Voices às 21h20 e Kontraband às 22h40.
Já pela madrugada, Sérgio Santos actua à 00h00, preparando o público para o encerramento em grande com Mis Locos 90s, à 01h00.
A festa prolonga-se até às 02h30, prometendo mais um dia de pura energia e convívio na marginal da Ribeira Brava.
A 14. edição da Festa Luso-Venezuelana começou na sexta-feira, ontem, com a conferência ‘ADiáspora como Estratégia de Futuro’, que teve lugar na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.
Neste dia, na marginal da Ribeira Brava, actuaram a Banda Municipal da Ribeira Brava, Paulino Santos, El Corazón Mariachi, 4Litro, João Vinagre, Som Zuliano e Mosquito Deejays.
O evento termina amanhã, domingo, com mais propostas: Leo Alessandri & Banda, Mariachi México, Winston & Banda e Ernesto Macedo.