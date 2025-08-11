Dia Internacional da Juventude assinalado com actividades no Complexo Balnear do Lido

O Município do Funchal vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se celebra a 12 de Agosto, com várias actividades no Complexo Balnear do Lido, entre as 14h e as 20 horas, sendo que a dinamização é feita de forma gratuita.

"Este evento pretende ser um momento de convívio e diversão, com diversas iniciativas como a Tenda E-Sports, e diversas actividades aquáticas, incentivando à prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis", aponta nota à imprensa. A Câmara Municipal do Funchal pretende "celebrar o Dia Internacional da Juventude junto dos jovens do concelho, valorizando o seu papel na construção da sociedade, promovendo a inclusão, o bem-estar e a integração social e cultural dos jovens". Além disso, tem por objectivo "passar uma mensagem no que toca à prevenção de comportamentos de risco através da promoção da prática desportiva e de uma vida mais activa e saudável", refere Helena Leal, vereadora com o pelouro da Juventude e desporto da Câmara Municipal do Funchal.

A actividade pretende consolidar o Funchal como uma Cidade Verde e Sustentável, ao incentivar a utilização dos espaços verdes, praias municipais, zonas de convívio e lazer, "contribuindo assim para a descentralização da prática da actividade física, das modalidades aquáticas e radicais, criando mais oportunidades para a juventude neste domínio."