Hoje comemora-se o Dia Internacional da Juventude

Hoje, 12 de Agosto, celebra-se o Dia Internacional da Juventude, com iniciativas promovidas por diferentes entidades regionais.

Desta feita, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside à cerimónia de distinção do ‘Jovem Empreendedor 2025’, um evento promovido através do Instituto de Emprego da Madeira que assinala simbolicamente o Dia Internacional da Juventude. A cerimónia decorre, pelas 11h30, no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Igualmente neste contexto, o Município do Funchal, através da Divisão de Juventude do Departamento de Juventude e Desporto, sob a tutela da vereadora Helena Leal, volta a celebrar esta data, dinamizando, de forma gratuita e acessível a todos os jovens, um conjunto de actividades lúdicas, desportivas, radicais e aquáticas, que irão decorrer, na praia do Lido (Lido Poente), entre as 14 e as 20 horas.

O Dia Internacional da Juventude, assinalado anualmente em 12 de Agosto, "é uma efeméride reconhecida pelas Nações Unidas desde 1999, tendo as suas origens em Lisboa, na primeira Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, em 1998".

Este ano, o tema definido pelas Nações Unidas é "Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além", para realçar a "importância das iniciativas lideradas por jovens nos seus territórios enquanto contributos concretos para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)".

Este tema reconhece que os jovens não são apenas beneficiários do desenvolvimento, mas sim agentes activos de mudança, inovação e liderança, sublinhando-se, assim, a importância da sua inclusão nos processos de governação local e o valor da sua criatividade, energia e conhecimento comunitário para enfrentar os desafios interligados e complexos do nosso tempo.

Em Portugal, o Dia Internacional da Juventude é coorganizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, pelo Conselho Nacional de Juventude e pela Federação Nacional das Associações Juvenis. As comemorações incluem diversas actividades em todo o país, como debates, actividades desportivas, formações e acções de sensibilização sobre sustentabilidade ambiental, como a limpeza de praias.

Mais do que um marco simbólico, esta data afirma-se como uma plataforma global para dar visibilidade à participação das juventudes e ao seu papel transformador na sociedade Instituto Português do Desporto e Juventude

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00/15h30 A coligação PSD/CDS procede hoje à entrega de duas listas às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, nomeadamente a lista candidata ao concelho do Porto Moniz (pelas 10 horas, no Tribunal de São Vicente) e a lista candidata pela coligação PSD/CDS ao concelho de Santa Cruz (às 15h30), no Tribunal de Santa Cruz.

10h00 O Partido Socialista (PS) promove uma conferência de imprensa, no jardim do Almirante Reis, junto à estação do Teleférico.

10h30 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente no Hotel Aqua Natura, concelho do Porto Moniz, onde a parte de restauração (Natural Pools Beerhouse) passa a ostentar a marca “Produto da Madeira” para o fabrico de pão artesanal.

11h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe em audiência o presidente da Taxisram - Associação De Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira, Paulo Pereira. Mais tarde, pelas 20 horas, Rubina Leal participa na 8ª Novena "Boa Vontade" em Honra de Nossa Senhora do Monte, na Igreja do Monte.

15h30 O Juntos pelo Povo (JPP) irá proceder à entrega oficial das listas no Tribunal da Comarca da Ponta do Sol, no âmbito das próximas eleições autárquicas.

17h30 O PAN irá realizar a entrega da candidatura ao Concelho de Santa Cruz, no Tribunal de Santa Cruz.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

18h00 O Auditório do Jardim Municipal do Funchal recebe, esta terça-feira, uma conversa aberta ao público no âmbito da residência artística 'As Telefones', acompanhada da projecção de vídeos inéditos actualmente em edição e produção pelas criadoras.

18h30-00h30 O Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense prossegue, hoje, no Largo da Achada. No arranque da programação desta terça-feira está agendada uma Oficina de Bolo do Caco, com Isilda Fernandes, no ‘palco do mundo’. Às 20 horas, sobe ao palco principal do evento o Grupo Folclórico C.P. Camacha. Seguem-se: a Orquestra de Bandolins “ComCordas” (21h00), a Orquestra de Bandolins CPC (22h00). Gaia, com Norberto Cruz e Lidiane Dualibi (23h00) e Rockola da Achada, DJ Celso e a Magia do Vinil (00h30).

DESPORTO

O Benfica procura hoje confirmar em casa a qualificação para o play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois da vitória em Nice, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na semana passada.

O triunfo por 2-0 na visita à Côte d’Azur, com golos do estreante Ivanovic e de Florentino, praticamente sentenciou a passagem dos ‘encarnados’, que agora recebem os franceses no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20 horas, com arbitragem do italiano Marco Guida.

O jogo entre Nice e Benfica terá transmissão na Sport tv 1.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, Dia Mundial do Elefante e Dia do Filho do Meio:

1626 - É baptizado o compositor italiano Giovanni Legrenzi.

1644 - Nasce, em Boémia, Áustria, o compositor e violinista Heinrich Ignaz Franz von Biber.

1816 - Dom João VI de Portugal cria no Rio de Janeiro, Brasil, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios a atual Escola de Belas Artes.

1827 - Morre, com 69 anos, o pintor e poeta inglês William Blake. Entre suas letras mais conhecidas hoje estão "The Lamb", "The Tyger", "London" e a letra "Jerusalem", de Milton, que se tornou uma espécie de segundo hino nacional na Grã-Bretanha.

1877 - Thomas Edison apresenta o fonógrafo.

1881 - Nasce o cineasta norte-americano Cecil Blount DeMille, Cecil B. DeMille. O seu primeiro filme foi um faroeste The Squaw Man (1914), produziu Joana d'Arc (1916) e Os Dez Mandamentos (1923).

1907 - Nasce o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Correia da Rocha, autor de "Contos da Montanha" e "A Criação do Mundo".

1914 - Grande Guerra de 1914-1918. Grã-Bretanha declara guerra ao Império austro-húngaro e Montenegro declara guerra à Alemanha.

1927 - Golpe dos "Fifis", contra o Governo da Ditadura Nacional, liderado por Filomeno da Câmara, Fidelino Figueiredo e Henrique Galvão.

1928 - Morre, com 74 anos, o compositor checo Leos Janácek.

1938 - II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.

1939 - II Guerra Mundial. É consolidada a aliança do Eixo entre a Alemanha, de Hitler, e a Itália, de Mussolini.

1955 - Morre, com 80 anos, o escritor alemão Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura em 1929, autor de "Os Buddenbrook" e "Morte em Veneza".

1960 - Formação dos Beatles: um grupo de jovens músicos encontra um novo baterista, Pete Best, passando a apresentar-se como The Beatles.

1963 - O ditador Oliveira Salazar reafirma publicamente a determinação de manter "o bastião em África", duas semanas depois da condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

1970 - Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) assinam o pacto de não-agressão.

1975 - É apresentado o "Documento do COPCON", por oposição ao "Documento dos Nove", que reforça o papel político das Assembleias Populares.

1978 - A China e o Japão assinam, em Pequim, o tratado de paz e de amizade.

1981 - A empresa multinacional norte-americana de tecnologia IBM lança o primeiro computador pessoal.

1982 - É aprovada uma revisão constitucional que institui no texto legislativo a qualificação da República Portuguesa como um Estado de direito democrático, que estava apenas consagrado no Preâmbulo. A revisão é aprovada com 195 votos a favor dos deputados do PSD, CDS, PS, PPM e da Ação Social-Democrata Independente, da União de Esquerda para a Democracia Socialista.

- Morre, com 77 anos, o ator norte-americano Henry Jaynes Fonda, protagonista de "My Darling Clementine", "Mister Roberts" ou "Doze Homens Justos".

1984 - O atleta Carlos Lopes, 37 anos, conquista a medalha de Ouro na Maratona olímpica de Los Angeles, Estados Unidos.

1990 - Conflito no Golfo Pérsico. O Iraque aceita as fronteiras territoriais com o Irão, tentando ganhar vantagem para a Guerra do Golfo, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

- Susana Feitor sagra-se campeã do mundo de sub-20 dos 5.000 metros de marcha, em Plovdiv, na Bulgária.

1992 - Morre, com 79 anos, o compositor de vanguarda norte-americano John Cage, Jr.

1993 - Movimento o Partido da Terra é legalizado como partido politico pelo Tribunal Constitucional.

2000 - Durante um exercício naval no Mar de Barents, noroeste da Rússia, o submarino nuclear russo Kursk afunda. Morre a tripulação de 118 homens.2001 - Crime na praia do Futuro, em Fortaleza, Brasil. Luís Miguel Militão Guerreiro ordena o assassínio de seis empresários portugueses.

2002 - Morre, com 63 anos, Helena Vaz da Silva, jornalista, presidente do Centro Nacional de Cultura.

2003 - Incêndios florestais. A Direção-Geral de Florestas estima em 215 mil hectares a área ardida, em 2003, batendo o recorde dos últimos 23 anos.

2004 - Morre, aos 84 anos, Godfrey Newbold Hounsfield, engenheiro britânico, Prémio Nobel da Medicina em 1979, criador da Tomografia Axial Computorizada.

- Morre, com 52 anos, John Clark, cientista britânico, diretor do Roslin Institute de Edimburgo, instituição que desenvolveu o projeto de clonagem da ovelha Dolly.

2005 - A Agência Espacial norte-americana NASA lança do centro espacial Kennedy no Cabo Canaveral, Florida, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que tem como missão tentar "compreender os enigmas da água no planeta e avançar na exploração do misterioso planeta vermelho".

2006 - Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-fogo que entra em vigor a 14 de Agosto.

A primeira longa-metragem de Hugo Vieira da Silva, "Body Rice", é distinguida com a menção especial do júri do Festival de Locarno, na Suíça, que entrega o Leopardo de Ouro ao suíço "Das Fraulein", de Andrea Staka.

2007 - Realiza-se, em Jacarta, Indonésia, uma reunião da Conferência Internacional do Califado, organizada pelo Hizbut Tahir (Partido da Libertação), com a participação de 70 mil muçulmanos. O Hizbut Tahir defende o restabelecimento do califado -- um só Estado e uma liderança única no mundo islâmico -, abolido em 1924.

- Morre, com 86 anos, Ronald Bracewell, cientista australiano, pioneiro do radiotelescópio e da ressonância magnética.

2008 - Um acordo para a formação de um governo de união é formado entre o Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e uma fação dissidente da oposição, baseado numa maioria frágil que exclui o Movimento para a Mudança Democrática, principal grupo de luta contra o regime de Harare.

2009 - É criado o Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica). A legislação permite, mediante licença emitida pelo INEM, a utilização do DAE por leigos em locais de acesso ao público e em Ambulâncias de Socorro ou Transporte tripuladas por operacionais não pertencentes ao INEM.

- Morre, aos 94 anos, o guitarrista e inventor norte-americano Lester William Polsfuss, Les Paul, pioneiro nas guitarras elétricas que têm o seu nome.

2010 - Entra em vigor a lei que obriga o pão português a conter menos sal, a nova lei define um teor máximo de 1,4 gramas de sal por 100 gramas de pão e obriga a que os rótulos das embalagens de alimentos pré-embalados prestem informação sobre a quantidade relativa e absoluta de sal na embalagem, por percentagem do produto e por porção/dose.

- Morre, com 69 anos, Ruy Duarte de Carvalho, escritor, poeta, cineasta, artista plástico, ensaísta e antropólogo. Publicou, entre outras obras, "Vou lá visitar pastores" (1999), e "Actas da Maianga -- Dizer da(s) guerra(s) em Angola" (2003).

2011 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a antecipação do aumento do IVA sobre a eletricidade e o gás natural de 6 para 23 por cento, medida para "conter o desvio" nas contas públicas.

2012 - No Egito, o Presidente Mohamed Morsi afasta o marechal Hussein Tantaui, ministro da Defesa que ocupou de facto a chefia do Estado após a queda do Presidente Hosni Mubarak, em 2011, e anula importantes prerrogativas políticas atribuídas aos militares.

2013 - Morre, aos 44 anos, o príncipe Johan Friso de Orange-Nassau, irmão do rei Guilherme Alexandre da Holanda.

2014 - Morre, aos 89 anos, a atriz norte-americana Lauren Bacall, que foi casada com o ator Humphrey Bogart (1899-1957). Entrou em filmes como À Beira do Abismo (1946), Passagem Sombria (1947), Key Largo (1948), Jovem com Chifre (1950), Como Agarrar um Milionário (1953) e Designing Woman (1957).

2017 - A carreira de Usain Bolt termina com o atleta jamaicano a lesionar-se na sua última corrida, a final dos 4x100 metros dos Mundiais de atletismo de Londres, Inglaterra, que a Jamaica não terminou.

2018 - O atleta Nelson Évora sagra-se pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, em Berlim, Alemanha, com a marca de 17,10 metros na final.

2019 - Motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciam greve por tempo indeterminado.

- O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Tiago Antunes, anuncia que o Governo decreta a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

- Morre, aos 73 anos, Amélia Mingas, linguista angolana, antiga diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, organismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o novo Estatuto do Antigo Combatente, aprovado por larga maioria no parlamento em 23 de julho. O diploma consagra o alargamento dos benefícios às viúvas/os ou cônjuges sobrevivos, um apoio especial na saúde, como a isenção total das taxas moderadoras, um aumento do complemento especial de pensão e que se aplica a quem recebe a pensão social, por exemplo.

- O Presidente da República veta, 'por imperativo de consciência cívica', o diploma que aumentava de 4 mil para mais de 10 mil o número de assinaturas exigidas para que uma petição pública seja debatida em plenário.

- Morre, aos 67 anos, o músico angolano Carlos Buriti, um dos principais nomes do Novo Semba em Angola.

2021 - Morre, aos 85 anos, o ator brasileiro Tarcísio Meira.

2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, Itália, numa prova em que voltou a bater recorde nacional.

2023 - O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, nomeia o novo Governo da Guiné-Bissau, que inclui 19 ministérios e 15 secretarias de Estado, e que terá como chefe da diplomacia Carlos Pinto Pereira.

- O ciclista António Morgado conquista a medalha de prata da corrida de fundo sub-23 dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Glasgow, na Escócia.

- O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro, conquista a Taça dos Clubes Campeões Árabes de futebol, ao vencer a final diante do Al Hilal, de Jorge Jesus, por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

PENSAMENTO DO DIA

Os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes escapa Émile Zola (1840-1902), escritor francês

Este é o ducentésimo vigésimo quinto dia do ano. Faltam 141 dias para o termo de 2025.