Mohamed Salah eleito melhor futebolista do ano em Inglaterra

O internacional egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, venceu o prémio de melhor jogador do ano da Liga inglesa da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) desse país, anunciou hoje o organismo.

O extremo, de 33 anos, que ajudou os 'reds' a conquistarem a Premier League na época passada, em que assinou 29 golos na competição, torna-se o primeiro jogador a vencer por três vezes o troféu atribuído pela PFA, depois de o ter recebido também em 2017/18 e 2021/22.

Na corrida ao prémio de melhor jogador, o avançado egípcio bateu a concorrência do português Bruno Fernandes (Manchester United), do sueco Alexander Isak (Newcastle), Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) e do argentino Alexis Mac Allister, seu companheiro de equipa no Liverpool.

Os prémios da PFA incluíram, entre outros, também o 'onze' ideal da Premier League, que, pelo segundo ano seguido, não integra qualquer jogador português.

A equipa do ano é formada pelo guarda-redes Matz Sels (Nottingham Forest), os defesas William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool) e Milos Kerkez (Bournemouth, mas entretanto transferido para o Liverpool), os médios Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool) e Alexis Mac Allister (Liverpool), e os avançados Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Chris Wood (Nottingham Forest).