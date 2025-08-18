Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Menos 1.301 alunos no novo ano lectivo. O número total de estudantes na Região deverá ser de 38.884, inferior a 2024/25. A tendência manter-se-á até 2030/31. Previsões deixam antever novos desafios e exigem uma Escola renovada, salienta Secretaria da Educação. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 8 e 9.

Mas há mais para ver na edição desta segunda-feira. Nacional supera desvantagem numérica e estreia-se a pontuar na I Liga. Alvinegros conseguiram chegar ao empate frente ao Rio Ave com um golo de Chucho Ramírez, aos 84 minutos. Na próxima jornada, madeirenses recebem o Sporting no Estádio da Madeira.

Bairro do Hospital mudou e quer mais atenção. Pede-se mais estacionamento e actividades culturais na freguesia de São Pedro * Lei eleitoral exige, às candidaturas independentes, um mínimo de assinaturas de proponentes equivalente a 3% dos eleitores.

Fique também a saber que Região quer reforço do transporte marítimo de mercadorias. Secretário de Economia procura soluções para atrasos no abastecimento e propõe excepção para porto do Caniçal.

E, por fim, António Gonçalves apresenta lista "sólida e sustentável" para São Vicente.

