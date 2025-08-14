Jorge Carvalho quer trabalhar por “um Funchal sempre melhor para todos”

A coligação PSD/CDS já entregou a sua lista candidata ao Funchal, com o compromisso de Jorge Carvalho de trabalhar por um concelho “sempre melhor para todos” que corresponda, de facto, às necessidades e expetativas de todos os que nele vivem, trabalham e que o visitam.

No tribunal do Funchal, o cabeça-de-lista à Câmara Municipal reiterou o seu objectivo de garantir que, a todos os níveis, o Funchal seja efectivamente melhor para todos. A equipa que o acompanha é composta por pessoas que se disponibilizaram para a cidade do Funchal e para os funchalenses.

Queremos trabalhar por um Funchal sempre melhor para aqueles que vivem, trabalham e que desenvolvem as suas atividades económicas nesta cidade e, também, para os que aqui desenvolvem os seus projetos culturais e desportivos, que acreditamos que é uma aspiração de todos, sem esquecer os que se deslocam à cidade, que é a capital da Região, para desenvolver as suas atividades profissionais e usufruírem dos diferentes serviços que a mesma disponibiliza. Jorge Carvalho

Ainda assim, frisou que os turistas também devem ser enquadrados nestes pressupostos. "A cidade do Funchal é uma cidade com uma actividade turística secular e devemos também procurar um Funchal sempre melhor para aqueles que nos visitam", explicou.

Jorge Carvalho que, ainda na sua declaração, assumiu o momento da entrega da sua candidatura como a formalização de todos os princípios que a regem, deixando, para meados de Setembro, a apresentação dos compromissos concretos que defenderá nestas eleições. Nessa altura, vincou, “teremos a oportunidade de assumir compromissos mais específicos com os Funchalenses, apresentando-lhes propostas para a cidade, por forma a que possamos ser merecedores dessa confiança".