Montenegro prevê novo excedente orçamental no final do ano

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, previu ontem que o país vai voltar a ter um excedente orçamental no final do ano, afirmando que a economia está a ter um "bom desempenho" e vai surpreender "muitos pessimistas".

"Eu não tenho dúvidas de que vamos chegar ao final do ano e vamos ter novamente um 'superavit' nas contas públicas, vamos novamente poder dizer que baixámos o IRS a meio do ano, que aumentámos o complemento solidário para idosos, que demos um suplemento extraordinário aos pensionistas até 1.567,50 euros e, mesmo assim, cumprimos a meta relativamente ao equilíbrio das contas públicas", afirmou Luís Montenegro num discurso na Festa do Pontal, no Calçadão da Quarteira, no Algarve.

Montenegro afirmou que o executivo vai conseguir atingir esse 'superavit' ao mesmo tempo que executa o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), constrói casas e reabilita centros de saúde e escolas.

"Estamos a fazer as coisas com equilíbrio, com sentido de responsabilidade", considerou, frisando que a economia portuguesa, apesar do contexto internacional "está com um bom desempenho" e vai "surpreender muitos pessimistas no final deste ano".