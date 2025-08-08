Polícias extinguem incêndio em carro junto ao hospital do Funchal

Um carro incendiou-se esta madrugada nas imediações da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, já perto da saída para Rua das Maravilhas, por volta das 3h30.

As chamas foram extintas por agentes na Polícia de Segurança Pública que se encontravam nas imediações, com recurso a extintores.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se depois ao local e terminaram os trabalhos.

Não houve registo de feridos.