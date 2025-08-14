Célia Pessegueiro pede "confiança" para último mandato na Ponta do Sol

O Partido Socialista (PS) entregou, hoje, no tribunal, as listas de candidatos às eleições autárquicas pelo concelho da Ponta do Sol.

Célia Pessegueiro, actual autarca, avança para a terceira e última candidatura à presidência da Câmara Municipal, tendo aproveitado a ocasião para apelar à "confiança dos ponta-solenses no PS", para que seja possível "dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da Ponta do Sol".

“Esta é uma candidatura que tem quase 70% de pessoas que não são militantes do PS. É uma candidatura da sociedade civil e é com esta lista, como nas duas candidaturas anteriores, que nós queremos voltar a trabalhar na Câmara da Ponta do Sol para os ponta-solenses”, expressou a candidata.

Célia Pessegueiro destacou que "o trabalho que a sua equipa tem vindo a fazer ao longo dos últimos dois mandatos é, por si só, motivo para a população voltar a confiar no projecto do PS", por oposição aos 12 anos que precederam a liderança socialista. “É preciso comparar aquilo que foram os oito anos em que nós estivemos a trabalhar à frente dos destinos da Ponta do Sol com os outros 12 anteriores. Esse é o valor que está em equação nestas eleições. Se as pessoas compararem, vão encontrar um bom resultado a favor da nossa equipa”, argumentou a cabeça-de-lista, evidenciando "o empenho e o foco" daqueles que a têm acompanhado ao longo deste período.

No que concerne a objectivos futuros, a candidtaa propões a responder aos "novos desafios", que decorrem da realidade que a Madeira vive neste momento, com uma elevada procura turística e o aumento do número de residentes em determinadas zonas.

Nesta linha, Célia Pessegueiro adiantou que uma das suas pretensões é "encontrar uma solução de financiamento para o estacionamento na vila da Ponta do Sol", para o qual disse já ter um estudo prévio. Segundo apontou, tal "terá de passar por uma negociação com o Governo Regional, tendo em conta que se trata de um investimento de valor tão elevado que a Câmara não consegue ir à banca buscar a totalidade das verbas necessárias".

Por outro lado, anunciou também o objectivo de "continuar a trabalhar para fazer chegar as redes de água e de saneamento básico a todos os pontos do concelho", precisamente porque "essa é uma exigência que resulta do aumento da procura da população".

De resto, salientando que "ainda há muito por fazer", garantiu estar "atenta ao surgimento de novas necessidades, ouvindo as pessoas e percebendo quais as prioridades a cada momento".