Gripe das aves detectada em Olhão subindo os focos confirmados este ano para 20

A gripe das aves foi detetada numa ave selvagem em Olhão, subindo para 20 o número de focos confirmados este ano, segundo dados da Direção-Geral de Alimentação e veterinária (DGAV).

O foco foi confirmado, esta segunda-feira, na freguesia de Quelfes, concelho de Olhão, em Faro, numa frisada, ave selvagem da família dos patos.

Na semana passada, a gripe das aves tinha detetada nas freguesias de Gafanha de Encarnação e Gafanha da Nazaré, distrito de Aveiro, em aves selvagens.

No início deste mês já tinham sido confirmados focos de infeção em Alcácer do Sal e na Costa da Caparica.

A DGAV alertou, na altura, para a "circulação persistente" do vírus da gripe aviária e voltou a pedir que sejam cumpridas as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção.

Devem assim ser evitados os contactos entre as aves domésticas e selvagens e reforçados os procedimentos de higiene das instalações, equipamentos e materiais.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.