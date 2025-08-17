Tiago Margarido apresenta duas alterações na visita ao Rio Ave
Nacional procura os primeiros pontos com a entrada de Zé Vítor e Labidi no 'onze' inicial
O Nacional disputa hoje a segunda ronda, da edição 2025/2026, da I Liga portuguesa de futebol, em Vila do Conde, com os primeiros pontos na mira e, duas alterações no ‘onze’ inicial em comparação com o utilizado no desaire frente ao Gil Vicente (2-0), da ronda inaugural.
Para o embate, que tem início às 15h30, no renovado Estádio dos Arcos, Tiago Margarido optou por Zé Vítor no eixo defensivo, que cumpriu castigo na primeira jornada, em detrimento de Léo Santos. No meio-campo, o técnico nacionalista vai iniciar a partida com o recuperado Labidi, em vez de Filipe Soares.
O conjunto madeirense vai entrar em campo com: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Zé Vítor, José Gomes, Liziero, Matheus Dias, Labidi, Witi, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.
Os alvinegros disputam a primeira partida fora de portas, diante de um Rio Ave que não só se estreia hoje na competição, depois de ter visto a partida diante do Benfica adiada, como também apresenta uma nova equipa técnica, liderada por Sotiris Silaidopoulos, que optou por: Miszta, Vrousai, Ntoi, Panzo, Nikos, Bakoulas, Nelson, André Luiz, Olinho, Aquilera e Clayton, para iniciar a partida.
O encontro entre Rio Ave e Nacional, para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai contar com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.