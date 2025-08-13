Três frentes activas no foco de incêndio em Ermidas-Sado

O incêndio florestal na zona de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, cujo combate mobiliza mais de 300 operacionais, tem três frentes ativas, disse hoje o comandante sub-regional da Proteção Civil, Tiago Bugio.

Em declarações à Lusa, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que o incêndio, que deflagrou em Vale da Eira, Ermidas-Sado, distrito de Setúbal, está a lavrar numa zona de povoamento florestal.

"Uma das três frentes vai em direção ao concelho de Grândola, outra em direção a Canhestros [concelho de Ferreira do Alentejo] e uma outra em direção a Oeste, para Vale da Eira", no concelho de Santiago do Cacém, indicou o comandante.

Também contactado pela Lusa, o vereador da Câmara de Santiago do Cacém, Albano Pereira, disse que, até ao momento, não há registo de pessoas ou de casas em perigo.

"Estão a ser chamados reforços de outras corporações de bombeiros da zona centro, Lisboa e Almada", disse o autarca.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC) consultada pela agência Lusa, pelas 22:20, o combate às chamas mobilizava 323 operacionais, apoiados por 114 viaturas.

Já os sete meios aéreos, que chegaram a participar nos trabalhos, abandonaram o teatro de operações, com o cair da noite.

O alerta para este incêndio foi dado às 16:42, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Durante a tarde, o comandante Tiago Bugio explicou à Lusa que as chamas estavam a lavrar numa zona de "eucalipto, pinhal e mato".

Tiago Bugio indicou que "estava prevista a ocorrência de trovoada seca" para aquela zona pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e, antes de o fogo ter deflagrado, "houve pessoas que identificaram vários trovões no local".

Também devido ao incêndio, a circulação rodoviária no Itinerário Complementar 1 (IC1) continua cortada nos dois sentidos, desde as 17:00, na zona de Ermidas-Sado, disse fonte da GNR.

Ao fim da tarde, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral afiançou que, apesar de os meios no terreno estarem a aumentar, não havia "casas nem pessoas, ameaçadas pelo foco de incêndio".