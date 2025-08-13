JPP apresenta “programa alternativo” para governar Porto Moniz

O cabeça-de lista do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara do Porto Moniz, João da Conceição Jesus, afirmou-se esta quarta-feira empenhado em colocar em prática um plano de desenvolvimento para o concelho, "baseado na transparência e em projectos concretos para resolver os reais problemas das populações”.

Depois de ter procedido à entrega das listas do JPP aos órgãos autárquicos do Porto Moniz, esta quarta-feira, no Tribunal do Funchal, o candidato às eleições de 12 de Outubro, apresentou-se perante a comunicação social, na presença do mandatário Paulo Abreu, figura conhecida do Porto Moniz, e do líder do JPP, Élvio Sousa, com um “programa governativo”.

O funcionário da administração pública regional e gestor tributário, ex-presidente do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, disse querer um concelho “mais transparente” e prometeu resolver os problemas da habitação, "para fixar as pessoas num dos municípios com uma das mais altas taxas de envelhecimento demográfico."

“Vamos criar programas municipais de apoio ao arrendamento jovem e habitação a custos controlados, incentivar a recuperação de imóveis devolutos, com benefícios fiscais para quem reabilite para habitação própria permanente”, começou por referir.



Para a economia e o emprego, João da Conceição Jesus apontou como prioridades o “apoio directo às micro e pequenas empresas ligadas ao turismo sustentável, à agricultura e pesca artesanal”, propondo "a criação de mercados e eventos regulares que permitam o escoamento dos produtos locais".



Num dos concelhos mais visitado por turistas, o cabeça-de-lista do JPP prometeu apostar "no turismo sustentável e cultural e na diversidade da oferta turística, para além das piscinas naturais, promovendo percursos pedonais, roteiros históricos e turismo rural”.

Ao nível das infra-estruturas e mobilidade, comprometeu-se a “melhorar os caminhos agrícolas para facilitar a vida dos agricultores, acessos internos e ligação a outros concelhos, garantindo transporte público regular”.

Por fim, João da Conceição Jesus propõe-se a: “requalificar zonas públicas"; reforçar o apoio social para "promover o bem-estar a quem efectivamente precisa” de assistência médica, camas articuladas e cadeira de banho; prover apoio à população sénior e às famílias carenciadas; promover actividades culturais e desportivas, "mantendo e/ ou aumentando os apoios ao desporto".