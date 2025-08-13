PS de luto pela partida de Emanuel Jardim Fernandes

Através de um comunicado de imprensa enviado às redacções, o Partido Socialista diz que foi "com enorme pesar e consternação" que recebeu a notícia da morte de Emanuel Jardim Fernandes, ex-presidente do partido e antigo deputado aos parlamentos regional, nacional e europeu.

Advogado de profissão, desde cedo Emanuel Jardim Fernandes começou a se destacar como um dos principais rostos do então recentemente criado PS-Madeira, tendo sido deputado ao Parlamento regional logo na primeira legislatura, em 1976. Um lugar que veio a ocupar repetidamente durante várias legislaturas, "assumindo-se como uma das grandes vozes da oposição na Região, com um histórico de luta pela justiça social e melhores condições de vida para os madeirenses, mas também como um acérrimo defensor dos valores da Liberdade e da Democracia."

"A forma determinada como sempre pugnou pela defesa destes princípios levou-o à presidência do PS-Madeira. Em 1980, foi eleito secretário coordenador (o equivalente ao atual cargo de presidente) da Federação Regional da Madeira, tendo liderado o partido até 1993, cargo que voltou a ocupar em 1996", refere.

O seu compromisso com a Madeira e os madeirenses foi assumido também fora de portas, tendo sido deputado à Assembleia da República por duas vezes, entre 1983 e 1985 e entre 1991 e 1995, mas também deputado ao Parlamento Europeu, entre 2004 e 2009.

Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira, salienta a forma séria e empenhada como Emanuel Jardim Fernandes sempre se entregou às causas em que acreditava, o seu sentido humanista e o enorme e importante contributo que deu para algumas das grandes conquistas alcançadas pela Região, factos que levaram a que, em 2001, tenha sido agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

"Figura carismática, exemplo do inconformismo na luta contra o regime e os interesses instalados, Emanuel Jardim Fernandes acaba por ficar indelevelmente ligado à história do PS-Madeira, tendo, inclusivamente, sido reconhecido como Presidente Honorário do Partido", lê-se ainda.

“A sua partida deixa em todos os socialistas um sentimento de luto e orfandade, mas também de gratidão pelo seu histórico de luta e de entrega”, afirma Paulo Cafôfo, considerando que “parte um dos Grandes da vida política, social e empresarial da Região, cujo legado nos cumpre a todos reconhecer e agradecer”.

"Aos seus familiares e amigos, mas também a todos os socialistas, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências", remata.