PSP reforça apelo ao público para evitar pirotecnia em eventos desportivos

Os perigos da utilização irregular de artefactos pirotécnicos voltaram hoje a ser advertidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que espera comportamentos responsáveis e respeitadores do público em eventos desportivos na temporada 2025/26.

"Preocupa à PSP todo e qualquer ato violento ou comportamento inadequado, em especial o uso de pirotecnia. Sabemos que se trata de um fenómeno que não é exclusivo da realidade nacional, assumindo-se como uma problemática de dimensão europeia. O uso de artigos de pirotecnia tem aumentado, facto que nos preocupa pela perigosidade que estes artigos representam, tanto em danos que podem provocar na natureza (incêndio e/ou poluição) e em infraestruturas (viaturas, imóveis, etc.), como pelo potencial de risco e perigosidade (para a saúde e integridade física)", lê-se em comunicado divulgado pela PSP, horas antes do início da 92.ª edição da I Liga de futebol.

De acordo com o último Relatório de Análise da Violência associada ao Desporto (RAViD), o Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID) registou 8.879 incidentes em espetáculos desportivos em 2023/24, dos quais 5.673 corresponderam ao uso ou deflagração de pirotecnia (63,9%), cujo crescimento é justificado por vários fatores.

A normalização social desse fenómeno é uma das razões elencadas pela PSP, além do uso indiscriminado durante festejos, da facilidade de acesso através de canais de venda digitais e da ocultação no corpo aquando da entrada em recintos desportivos, do desconhecimento da sua perigosidade, da criação de pressão na zona das revistas e da motivação dos grupos organizados de adeptos (GOA) na sua introdução e deflagração.

A PSP vincou a importância do cumprimento das indicações e orientações dos polícias e dos assistentes de recintos desportivos (ARD), "evitando comportamentos suscetíveis de comprometer a segurança ou o bom ambiente dos eventos, tais como o uso de pirotecnia, os atos de violência ou o desrespeito pelas regras e regulamentos dos estádios".

"A PSP continua a apelar ao 'fair play' e à promoção de um ambiente seguro, protegido e acolhedor em todos os eventos, salientando que todos devemos pugnar e dizer não à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância em todo e qualquer ambiente, incluindo em contexto desportivo", observou.

Para garantia da segurança de todos em eventos desportivos, a PSP exortou o público a promover o respeito mútuo com adversários, árbitros, jogadores e outros espetadores, independentemente do resultado do jogo, a evitar provocações ou insultos e a demonstrar comportamentos exemplares, sobretudo por parte dos pais e acompanhantes de menores.

O consumo responsável de álcool, a celebração com moderação e a colaboração com as autoridades são outras indicações deixadas, sendo que os adeptos devem reportar de imediato à PSP e/ou aos ARD qualquer conduta suspeita ou violenta.

