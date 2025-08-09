JPP compromete-se com "total transparência" e gestão moderna para o Funchal

A cabeça-de-lista do JPP à Câmara Municipal do Funchal comprometeu-se, hoje, a implementar “uma gestão moderna baseada na transparência e na ética”, caso os funchalenses lhe confiem os destinos da cidade a 12 de Outubro. Fátima Aveiro esteve em contacto com a população, juntamente com a sua equipa, entre o Jardim Municipal e o Mercado dos Lavradores.

A candidata descreveu que o trajecto baseou-se em "escolhas premeditadas para sinalizar lugares e cenários que nos recordam que o Funchal é uma cidade com história, com alma, com vida, mas com muitos problemas”. “O que mais tenho feito, desde que assumi esta missão, é escutar as pessoas, perceber as suas preocupações e ambições”, declarou a candidata à comunicação social, já na zona do Mercado dos Lavradores. “Tem sido um processo enriquecedor, tenho aprendido muito, e garanto que nada ficará sem resposta se a população decidir escolher esta alternativa que é o JPP para construirmos um Funchal com todos e para todos. Está na hora de cuidar melhor dos nossos, dos que cá vivem e trabalham, o foco da Câmara não poderá estar centrado, única e exclusivamente, numa cidade para receber turistas, arrecadar receita fiscal recorde e esquecer as pessoas, as famílias", afirmou.

A carência de habitação, a falta de oportunidades iguais e a necessidade de uma mudança verdadeira são, de acordo com Fátima Aveiro, as preocupações dos funchalenses. “Essa mudança só é possível com o JPP. O nosso compromisso é a coragem de mudar, com transparência e ética em cada decisão, mas também com total autonomia, sem orientações do poder regional e nacional", assumiu.

Para a candidata, as pessoas devem esta em primeiro. “Das decisões tomadas no centro às zonas mais altas, onde houver um funchalense, haverá prioridade; Uma cidade para todos, não apenas para os grandes monopólios; Oportunidades iguais para todo o tecido empresarial; Apoios justos e transparentes, focados em ajudar quem precisa a sair da precariedade; Cada euro gasto pela Câmara terá um destino claro e conhecido por todo; Nos primeiros 100 dias, criaremos um sistema de alertas para que todas as empresas possam concorrer a oportunidades municipais; Transparência total: saber quem recebe, quanto recebe e para que fim, seja particular ou instituição; As decisões devem vir da rua para os gabinetes, e não dos gabinetes para o papel; Transformar e inovar para um Funchal com qualidade e qualidade de vida", explicou assim as suas prioridades.

Fátima Aveiro realaça a “coragem, transparência e ética” da sua equipa para “transformar o Funchal numa cidade moderna, justa , próxima das pessoas e com qualidade de vida”.