Aeroporto de Lisboa com 5 voos cancelados em dia de greve na Menzies

O aeroporto de Lisboa registava, até às 19:00, cinco voos cancelados em dia de greve dos trabalhadores da Menzies, ex-Groundforce, que admitem prolongar a paralisação.

Apesar do número reduzido de cancelamentos, fonte oficial do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) disse à Lusa que continuam a verificar-se "atrasos significativos" e alertou para a possibilidade de novas greves em setembro e outubro caso a administração da empresa de 'handling' (assistência em terra) não aceite reunir-se para falar com os sindicatos.

Segundo dados da ANA -- Aeroportos de Portugal, publicados no seu 'site', entre partidas e chegadas havia cinco voos cancelados, número que o sindicato admite ser "muito baixo", mas "não reflete o verdadeiro impacto" da segunda ronda de greve, iniciada na sexta-feira.

O SIMA voltou a criticar a empresa por não permitir "uma greve justa".

"Não há honestidade intelectual", disse a mesma fonte, acusando a Menzies de chamar trabalhadores de folga para substituir grevistas.

Esta é a segunda de quatro greves de quatro dias convocadas para o verão, em plena época alta do turismo. Empresa e sindicatos trocam acusações de falta de disponibilidade para o diálogo.

As paralisações foram convocadas pelo SIMA e pelo Sindicato dos Transportes (ST) para exigir o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo, melhores salários e o cumprimento do pagamento de horas noturnas, entre outras reivindicações.

No seu 'site', a ANA alerta os passageiros para possíveis constrangimentos na operação aeroportuária devido à greve da Menzies, que "assiste diversas companhias aéreas, como a TAP".

A empresa recorda que estão previstas paralisações nos períodos de 25 a 28 de julho, 08 a 11 de agosto, 15 a 18 de agosto, 22 a 25 de agosto e de 29 de agosto a 01 de setembro, apelando a que contactem previamente a respetiva companhia aérea ou agente de viagens antes de se dirigirem ao aeroporto.