C'azoada actuam este domingo no festival Art'Camacha

O grupo C'azoada vai actuar no festival Art'Camacha, este domingo, pelas 21h15. O evento realiza-se no Largo da Achada, sendo que amanhã será dedicado às sonoridades tradicionais com inovação e irreverência

"É naturalmente uma grande honra pisar este palco, de um Festival singular e que mantém uma matriz cada vez mais rara, apostando em projetos pela qualidade do trabalho desenvolvido e abrindo oportunidades ao lançamento de novos artistas", indica nota enviada à imprensa.

Teresa Leão refere "a grande importância que este Festival tem para a dinamização da cultura a todos os níveis, sendo que no caso da música tradicional é mesmo fundamental a aposta contínua e com projetos com grande valia etnográfica."

