Cordophonia actua amanhã no festival Art’Camacha

O grupo Cordophonia sobe ao palco na Camacha amanhã, 13 de Agosto, no festival Art’Camacha, pelas 22h45, para um espectáculo especial em homenagem a Max, Maximiano de Sousa, figura incontornável da música madeirense e portuguesa. Conhecido pela sua voz calorosa e pelo carisma que marcou gerações, Max continua a ser uma inspiração para músicos e amantes da canção tradicional.

Francisco Jesus disse que os arranjos cuidados e interpretações fiéis ao espírito do artista, os Cordophonia prometem revisitar alguns dos temas mais emblemáticos do repertório de Max, levando o público numa viagem pela memória e pela cultura musical que ele ajudou a preservar.

“O concerto será uma oportunidade única para celebrar o legado deste intérprete que, com simplicidade e emoção, conquistou o coração de todos quantos o ouviram. Uma noite onde a música e a tradição se encontram, explicou o responsável pelo grupo.

Neste concerto serão apresentados temas como, Chá Chá em Lisboa, Noites da Madeira, Quando a lua é nova, Bate o Pé, bem como alguns fados como, já me deixou, nem às paredes confesso, ilha da Madeira, entre outras surpresas ao longo do espectáculo.

Sobem a palco 11 músicos, com instrumentos variados: Francisco Jesus na voz, guitarra acústica e diretor artístico; Salvador França no contrabaixo e direção musical; Rafael Freitas no acordeão e cordofones; Victor Teixeira nos cordofones; Rodrigo Andrade na guitarra portuguesa, trombone e arranjos musicais; Joaquim Florença no eufónio; Daniel Caldeira no Clarinete; André Almada no trompete; João Tomas na guitarra elétrica; Inês Silva na voz e percussão e Diogo Sousa na percussão.

Os Cordophonia apresentam este grande espectáculo pela segunda vez, sempre melhorando e fazendo coisas novas, de modo a cativar o publico. Preparam-se para começar a trabalhar num novo álbum dedicado a Max, só com musicas deste grande artista Madeirense.

Os Cordophonia fazem o apelo a toda a população para no que amanhã, pelas 22:45 no Largo Conselheiro de Ornelas, venham até à Camacha para presenciar uma noite memorável em jeito de Homenagem ao grande Maximiano de Sousa, MAX.