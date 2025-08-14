 DNOTICIAS.PT
Plenário de trabalhadores afectará funcionamento da HF na segunda-feira

O Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores convocou, para a próxima segunda-feira, dia 18 de Agosto, um plenário dos trabalhadores da empresa Horários do Funchal. O encontro deverá decorrer entre as 16h30 e as 19h30, pelo que é expectável que o regular funcionamento das carreiras seja afectado.

"A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", indica através de comunicado.

As actualizações das carreiras, nesse dia, poderão ser acompanhadas através do Whatsapp e Facebook

