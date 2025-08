Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

HF contrata 3,5 milhões em seguros. Empresa de transporte público domina contratação pública de Julho. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Ribeira Brava celebra diáspora durante três dias. 14.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, uma iniciativa do DIÁRIO e do município, marca fim-de-semana com diversas iniciativas e muita música.

‘Mais Santa Cruz’ lança Vicente Pestana. Ex-deputado, autor do diploma que elevou Caniço a cidade, lidera lista à Assembleia Municipal.

Fique também a saber que Falta de emprego e abandono da terra marcam Ribeira da Janela.

E, por fim, ‘Bicho’ nunca esqueceu o Marítimo. Jorge Costa jogou na Madeira no início da década de 90. Em entrevista ao DIÁRIO, há dois anos, sublinhou o carinho que guardava pela Região. Morreu ontem, aos 53 anos.

