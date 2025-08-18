Funchal Folk traz sons, cores e tradições de seis países à Madeira

O Festival Internacional de Folclore 'Funchal Folk – Arraial do Mundo' regressa à capital madeirense entre os dias 18 e 22 de Agosto, trazendo ao palco a diversidade cultural de grupos oriundos da Áustria, Argélia, Croácia, México, Roménia e de Portugal (Madeira).

Organizado pelo Grupo de Folclore Monteverde, em parceria com várias entidades públicas e privadas, o certame distingue-se por ser o único na Madeira com o selo do CIOFF – Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais.

O arranque oficial está marcado para esta tarde, às 17h30, na Praça do Município, com a apresentação dos grupos participantes. A festa segue depois para o adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria, às 21h30, com actuações de tocatas que prometem animar moradores e visitantes.

A freguesia do Imaculado Coração de Maria volta a assumir-se como palco central do festival, recebendo os espectáculos principais nos dias 19 e 21 de Agosto, onde se esperam momentos de muita cor, música e movimento.

Os grupos internacionais já se encontram na Região, trazendo consigo trajes, músicas e tradições para partilhar com o público madeirense. Durante cinco dias, o Imaculado Coração de Maria será, assim, um verdadeiro ponto de encontro de culturas e tradições.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

-10h00 - Entrega Lista candidata pelo PSD ao concelho de Santana, no Tribunal do Funcha

-11h00 - JPP - Entrega oficial das listas no Tribunal da Comarca do Funchal no âmbito das próximas eleições autárquicas

11h00 - Entrega Lista Funchal

11h30 - Entrega Lista Câmara de Lobos

- 12h00 - Conferência de imprensa de apresentação do programa do 517.º aniversário da cidade do Funchal, com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 12h00 - Entrega de listas da Iniciativa Liberal, no Palácio da Justiça do Funchal

12h:00 - Entrega de candidaturas CM Funchal

12h15: Entrega de candidaturas CM Câmara de Lobos



- 15h30 - Entrega de listas da Iniciativa Liberal, no Tribunal de Santa Cruz

-Entrega de candidaturas CM Santa Cruz

- Entrega de candidaturas CM Machico



- 12h15 - O Partido ADN dá entrada no Tribunal da Comarca do Funchal das listas de candidatos às eleições autárquicas pelo concelho do Funchal.

- 14h00 - CDS-PP Santana entrega da lista de candidatos às Eleições Autárquicas, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira

- 15h00- Entrega lista candidata pela coligação PSD/CDS ao concelho de São Vicente, no Tribunal de São Vicente

- 15h00 - PS-Madeira entrega as listas de candidatos às eleições autárquicas no concelho do Funchal, no Tribunal Judicial do Funchal

- 15h00 - Bloco de Esquerda realiza as entregas de lista para Santa Cruz (15h00) e Funhcal (17h00), no Tribunal de Santa Cruz e Tribunal do Funchal



- 17h00 - CDS-PP Ponta do Sol entrega da lista de candidatos às Eleições Autárquicas

Tribunal Judicial da Ponta do Sol

- 17h30 - Funchal Folk - Arraial do Mundo tem a sua cerimónia de abertura, com a actuação de todos os grupos, na Praça do Municipio,Funchal

- 20h00 às 22h30 - XXV Festival de Folclore de São Martinho, no Jardins do Centro Cívico - São Martinho

